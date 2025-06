Legendäre Horror-Reihe kehrt zurück: Silent Hill 3 hat endlich einen Starttermin

Die Horror-Reihe Silent Hill adaptiert das gleichnamige legendäre Videospiel-Franchise. Zum lang ersehnten Teil 3 der Kino-Umsetzung gibt es jetzt einen ersten Starttermin.

Ein unheimliches Dorf, das in der Hölle versinkt, grauenhaft entstellte Krankenschwestern, Hexenverbrennung und dämonischer Stacheldraht: All das gab es 2006 in der Videospielumsetzung Silent Hill, die die Welt der gleichnamigen Horror-Reihe fürs Kino adaptierte und vielen als die beste ihrer Art gilt. Jetzt gibt es einen Termin für den US-Start von Return to Silent Hill.

Wann wird das Horror-Sequel Silent Hill 3 veröffentlicht?

Wie Deadline berichtet, soll Silent Hill 3 am 23. Januar 2026 in den US-Kinos erscheinen. Einen offiziellen Termin für Deutschland gibt es noch nicht, aber eine Veröffentlichung am 22. Januar ist nicht unwahrscheinlich.

Horror-Sequel Silent Hill 3 hat ein erstes Bild, Laufzeit und FSK-Freigabe

Obwohl noch nicht klar ist, wann die Horror-Fortsetzung in Deutschland startet, hat der Film laut Schnittberichte bereits eine FSK-Freigabe ab 16 Jahren – genau wie seine beiden Vorgänger Silent Hill und Silent Hill: Revelation. Im Zuge der Auswertung gelangte auch die Laufzeit der Produktion an die Öffentlichkeit: Return to Silent Hill läuft über 106 Minuten.

Schaut euch hier den Trailer zum ersten Silent Hill-Film an:

Silent Hill - Trailer (Deutsch)

Horror-Fans werden schon ungeduldig auf Neuigkeiten zum Film gewartet haben. Der Dreh zu Silent Hill 3 begann bereits vor zwei Jahren in Bayern. Das Sequel wird die Geschichte des zweiten Silent Hill-Spiels von 2001 aufgreifen: Nach dem tragischen Tod seiner Frau Mary (Hannah Emily Anderson) erhält James Sunderland (Jeremy Irvine) einen mysteriösen Brief von ihr: Sie warte in ihrem einstmaligen Urlaubsort Silent Hill auf ihn. James macht sich auf den Weg – und findet das Grauen.

Die Inszenierung von Silent Hill 3 hat erneut Christophe Gans (Pakt der Wölfe) übernommen, der bereits in Teil 1 Regie führte. Die Videospiel-Vorlage besteht aktuell aus sieben Hauptteilen, mit Silent Hill f soll im Herbst 2025 Nummer acht erscheinen.