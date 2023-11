Nach 34 Jahren streicht Die Simpsons einen der grausamsten Witze und viele Fans sind erleichtert: "Hat lange genug gedauert"

Seit über drei Dekaden läuft Die Simpsons im Fernsehen. In dieser Zeit hat sich in der Welt und der Popkultur vieles verändert. Nun zieht die Animationsserie mit einer Anpassung nach.

Wenn eine Serie so lange läuft wie Die Simpsons, ist es verständlich, dass früher oder später Anpassungen an der Ausrichtung vorgenommen werden. Wer nicht dazu in der Lage ist, mit der Zeit zu gehen, hat in Film und Fernsehen selten Überlebenschancen. Die sich ständig verändernde James Bond-Reihe ist das beste Beispiel dafür.

Wie der Independent berichtet, hat sich Die Simpsons im Oktober 2023 von einem Gag verabschiedet, der seit einiger Zeit von Fans kritisiert wird: Homer würgt Bard – ein wiederkehrender Witz, der seit den Anfängen der Serie die Vater-Sohn-Dynamik zwischen den beiden Figuren illustriert. Diese Ära ist jetzt zu Ende.

Homer würgt Bart nicht mehr: Die Simpsons verabschiedet sich in Staffel 35 von einem alten Running Gag

In der 3. Folge der 35. Staffel von Die Simpsons, namentlich McMansion & Wife, erklärt Homer, dass er sein Verhalten verändert hat, als er und seine Familie einen Besuch von ihrem neuen Nachbarn Thayer abgestattet bekommen. Homer schüttelt ihm die Hand, woraufhin Thayer anmerkt, dass er einen sehr festigen Griff hat.

"Siehst du, Marge, den Jungen zu würgen zahlt sich aus", merkt Homer an, ehe er hinzufügt: "Nur ein Scherz, das mache ich nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert." Das ist ein eindeutiges Statement, sowohl von der Figur als auch den kreativen Köpfen hinter der Serie. "Hat lange genug gedauert", heißt es von einem Fan auf Twitter.

Einer der Vorwürfe, die in der Vergangenheit gegen den Running Gag laut wurden: Das Würgen von Bart durch Homer führt zur Normalisierung von Gewalt in der Familie. Obwohl die Serie für ihre provokanten Witze bekannt ist, haben sich die Verantwortlichen hinter den Kulissen nun dazu entschieden, auf diesen konkreten Witz in Zukunft zu verzichten.

Wann startet Die Simpsons Staffel 35 in Deutschland?

Bisher gibt es noch kein konkretes Startdatum für die 35. Staffel von Die Simpsons in Deutschland. Bei ProSieben wurde zuletzt die 11. Folge der 34. Staffel veröffentlicht. Genau so weit könnt ihr die Serie auch bei Disney+ streamen.

