Nach 8 (!) Jahren läuft dieser überwältigende Geheimtipp erstmals im TV – und das komplett werbefrei

Bevor Sean Baker den diesjährigen Oscar für Anora gewann, machte er mit dem berührenden Coming of Age-Drama auf sich aufmerksam, das heute erstmals im Fernsehen läuft.

Ein knalllila Motel am Rande von Disney World, eine 6-jährige Abenteurerin und eine Mutter, die versucht, sich irgendwie durchzuschlagen – das ist die Welt von Florida Project. Bereits 2018 begeisterte der Film Kritiker:innen und Fans. Schauspieler Willem Dafoe wurde sogar für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert, dennoch hat es acht Jahre gedauert, bis der Film heute zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt wird. Dafür könnt ihr ihn ganz ohne Werbeunterbrechung auf 3sat genießen.

Florida Project im TV: Kritiken lieben das berührende Drama

Mit leuchtenden Augen und grenzenloser Fantasie streift die kleine Moonee (Brooklynn Prince) durch die Gegend. Mit ihren Freund:innen macht sie jeden Tag zum Abenteuer und übersieht dabei die sozialen Abgründe, in die ihre junge Mutter immer tiefer gerät. Dass dieser wilde Kindheitskosmos nicht ins Chaos kippt, verdankt man dem warmherzigen Motelmanager Bobby (Dafoe).

Mit knalligen Bildern und interessanten Kameraeinstellungen richtet Regisseur Sean Baker einen fantasievollen Blick auf die soziale Unterschicht. Dabei hält er die Balance zwischen verspieltem Kinderblick und schonungslosem Sozialrealismus – ein Spagat, der gleichermaßen zu Tränen rührt und zum Lachen bringt.

Das scheint beim Publikum gut anzukommen. Auf Rotten Tomatoes erhielt der Film 96 Prozent Zustimmung und auch unsere Community bewertet den Film als sehenswert, mit einer Durchschnittswertung von 7,2 von 10 Punkten.

Kinderdarstellerin begeistert in Florida Project

Abgesehen von Willem Dafoe arbeitete Sean Baker vor allem mit unbekannten Schauspieler:innen, die sich dennoch neben dem Oscar-nominierten Darsteller behaupten können. Auch die damals siebenjährige Brooklynn Prince fiel in den Kritiken durch ihre Natürlichkeit positiv auf und plauderte damals in unserem Interview mit Moviepilot aus dem Nähkästchen.

Dort verriet sie, wie viel Spaß die Dreharbeiten machten: der Dreh in Disneyland, die Supermarktszene und natürlich jede Menge Eiscreme! Außerdem schwärmt sie von dem Zusammenhalt hinter den Kameras:

Es war großartig! Wir lernten uns alle so richtig gut kennen während der Dreharbeiten und waren wie eine kleine Familie. Wir haben uns gegenseitig immer den Rücken freigehalten.

Diese Spielfreude und den Zusammenhalt spürt man auch im Film. Wer nach einem Film sucht, der gleichzeitig bezaubert und aufrüttelt, sollte sich Florida Project nicht entgehen lassen.

Wann läuft die große TV-Premiere von Florida Project?

3sat zeigt den berührenden Coming of Age-Film ganz ohne Werbeunterbrechung am heutigen Mittwoch, den 20. August 2025 um 22:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch wer den Film verpasst, kann ihn auch bei Amazon Prime mit dem Arthaus+ Channel streamen. Dort stehen euch auch Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung.

