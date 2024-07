Nach EM-Studio-Flop: Elton bekommt eigene RTL-Show von Stefan Raab

Eltons Rauswurf bei Schlag den Star scheint dem Moderator zumindest auf beruflicher Ebene vorerst nichts auszumachen. Elton bekommt seine eigene Spielshow auf RTL.

Elton hat seinen Erfolg vor allem Stefan Raab zu verdanken, der ihn bei TV Total entdeckte. Auch heute noch sorgt Raab dafür, dass Elton immer wieder über die Bildschirme in deutschen Wohnzimmern huscht. Nun produziert er eine neue Show für RTL und die Frage nach dem passenden Moderator ist schnell geklärt: Elton. Und das, obwohl sich die letzte Zusammenarbeit als waschechter Flop herausstellte.



Stefan Raab und Elton: Das dynamische Duo

Die letzten Wochen war Deutschland im EM-Fieber. Logisch, dass es sich RTL nicht nehmen lassen wollte, auf den Zug aufzuspringen. Täglich ging das RTL EM-Studio zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr an den Start. Die Moderation übernahmen Jan Köppen und Elton, die auf humorvolle Art die Ereignisse des Wettbewerbs belichten sollten.

Das Konzept stammte aus der Feder von Raab Entertainment und fand bei den Zuschauer:innen leider wenig Anklang. Der Sender nahm die Show sogar noch vor dem Finale aus dem Programm. Doch trotz des Flops scheint sich das Duo aus Stefan Raab und Elton nicht unterkriegen zu lassen. Und auch RTL scheint den Misserfolg nicht den beiden zuzuschreiben. Denn Raab produziert in deren Auftrag eine neue Show mit Elton als Moderator.

Um was geht es bei Eltons 12?

Eltons 12 wird eine Samstagabend-Spielshow, in der 12 prominente Teilnehmer:innen in den unterschiedlichsten Spielen gegeneinander antreten, die extra für die Sendung konzipiert wurden. Doch nicht nur die Challenges sind besonders. Die Promis verbindet eine ganz besondere Sache wie zum Beispiel ein TV-Format, eine Leidenschaft oder ein Beruf. In Eins-gegen-Eins Wettbewerben duellieren sich die Kandidat:innen in zwei Spielrunden und einem Finale, nur die Gewinner kommen weiter.

Im großen Finale werden dann die besten Drei gegeneinander antreten. Der oder die Gewinner:in wird am Ende mit einem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro nach Hause gehen. Moderiert werden die insgesamt sechs Shows von Elton. Der Entertainer bekommt tatkräftige Unterstützung durch Frank Buschmann als Kommentator.

Wann beginnt die Ausstrahlung?

Viele Details sind zur neuen Show noch nicht bekannt. Die Produktion zu Eltons 12 startet im Herbst, daher ist die Ausstrahlung laut RTL ab Winter 2024/25 geplant. Auch die prominenten Gäste stehen noch nicht fest.