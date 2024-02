Nach Netflix verbietet auch Disney+ das Passwort-Teilen: Das ist die neue Regel, an die sich alle halten müssen

Netflix hat es vorgemacht, jetzt zieht Disney+ nach. Das Teilen von Passwörtern wird bald bei dem Streaming-Dienst nicht mehr möglich sein. Wir haben aufgeschrieben, was die Veränderung für euch bedeutet.

Die schöne neue Streaming-Welt existiert nicht mehr, besonders im Hinblick auf das Teilen von Passwörtern. War es vor ein paar Monaten noch problemlos möglich, sich einen Netflix-Account mit Freund:innen und Familie über Ortsgrenzen hinweg zu teilen, müssen wir uns seit vergangenem Jahr an strenge Streaming-Regeln halten.

Netflix hat seine Abo-Modelle aktualisiert und einige Vorkehrungen gegen das sogenannte Passwort-Sharing getroffen. Wie Variety berichtet, macht jetzt auch Disney+ ernst. In Zukunft ist es ausdrücklich verboten, Log-in-Details mit Menschen zu teilen, die nicht denselben Hauptwohnsitz haben wie man selbst.

Disney+ stellt seine Maßnahmen gegen Passwort-Teilen vor: Darauf müsst ihr euch gefasst machen

US-Nutzer:innen des Streaming-Diensts wurden kürzlich darüber informiert: Am 14. März 2024 tritt eine neue Nutzungsvereinbarung in Kraft. Ab Sommer soll das Teilen von Passwörtern aktiv unterbunden werden. Das Timing für Deutschland ist unklar. Es ist aber davon auszugehen, dass uns die Veränderungen auch bald betreffen.

Die Disney+-Nutzungsbedingungen wurden in Deutschland bereits am 22. September 2023 angepasst. Aktuell steht dort:

Sofern nicht anderweitig durch Ihre Abo-Optionen erlaubt, dürfen Sie Ihren Disney+ Account nicht mit Personen außerhalb Ihres Haushalts teilen.

Auch eine Konsequenz wird formuliert:



Wenn wir ein unzulässiges Account Sharing feststellen, können wir angemessene technische Maßnahmen ergreifen, um die Nutzung des Disney+ Accounts außerhalb Ihres Haushalts zu unterbinden (sofern nicht durch Ihre Abo-Optionen erlaubt).

Aktuell könnt ihr zwischen drei Disney+-Abos wählen: Passwort-Teilen bald mit Aufpreis möglich

Wenn ihr weiterhin euren Disney+-Account mit Menschen teilen wollt, die nicht im selben Haushalt leben, müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Laut Variety soll gegen Ende 2024 eine Funktion vorgestellt werden, mit der ihr für einen Aufpreis euer Konto auch Menschen zugänglich machen könnt, die sich an anderen Orten befinden.

Alle aktuellen Abo-Modelle von Disney+ im Überblick:

Standard-Abo mit Werbung: Das Standard-Abo kostet im Monat 5,99 Euro. Ihr könnt alle Inhalte gleichzeitig auf zwei Endgeräten streamen, müsst aber Werbung in Kauf nehmen. Beste Videoqualität: 1080p Full HD. Beste Audioqualität: 5.1.

Das Standard-Abo kostet im Monat 5,99 Euro. Ihr könnt alle Inhalte gleichzeitig auf zwei Endgeräten streamen, müsst aber Werbung in Kauf nehmen. Beste Videoqualität: 1080p Full HD. Beste Audioqualität: 5.1. Standard-Abo ohne Werbung: Für 8,99 Euro pro Monat (oder 89,90 Euro im Jahr) fällt die Werbung weg. Zudem sind Downloads auf bis zu 10 Endgeräte möglich. Ansonsten ist das Abo unverändert gegenüber der Vorstufe.

Für 8,99 Euro pro Monat (oder 89,90 Euro im Jahr) fällt die Werbung weg. Zudem sind Downloads auf bis zu 10 Endgeräte möglich. Ansonsten ist das Abo unverändert gegenüber der Vorstufe. Premium-Abo: Das teuerste Abo kostet 11,99 pro Monat (oder 119,90 Euro im Jahr) und bietet die Streaming-Inhalte mit einer Videoqualität bis zu 4K UHD und HDR und einer Audioqualität bis Dolby Atmos an. Zudem: Gleichzeitiges Streamen auf vier Endgeräten und Downloads bis zu 10 Endgeräte.

Das teuerste Abo kostet 11,99 pro Monat (oder 119,90 Euro im Jahr) und bietet die Streaming-Inhalte mit einer Videoqualität bis zu 4K UHD und HDR und einer Audioqualität bis Dolby Atmos an. Zudem: Gleichzeitiges Streamen auf vier Endgeräten und Downloads bis zu 10 Endgeräte. Hier könnt ihr eines der drei Abos bei Disney+ abschließen *

Podcast zum Thema: Streaming-Dienste im Vergleich

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Sharing-Verbot kommt nicht von ungefähr. Disney+ hat 1,4 Millionen Abonnent:innen im letzten Quartal 2023 verloren, wie Variety schreibt. Die aktive Unterbindung des Passwort-Teilens kann als Maßnahme dagegen interpretiert werden. Wer fortan in die Welten von Marvel, Star Wars, Pixar und Co. eintauchen will, braucht ein eigenes Abo (oder lebt mit einer Person im selben Haushalt, die eines hat).

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.