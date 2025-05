Perfekter Ersatz für The Rookie: Diese 33 Serien werden von Fans wärmstens empfohlen

Was soll ich schauen, wenn ich alle Folgen von The Rookie durch habe? Das fragen sich zum Glück auch Millionen anderer Fans. Wir haben ihre Empfehlungen bei Netflix, Disney+ & Co. zusammengetragen und kuratiert.

The Rookie hat bereits 7 Staffeln, aber auch die sind irgendwann rum. Keine Sorge: Bei Netflix, Amazon, WOW und weiteren Diensten wartet Ersatz für alle Fans von langlebigen Polizei- und Ermittlungs-Serien – auf Empfehlung von waschechten The Rookie-Anhänger:innen. Die haben sich nämlich bei Reddit zusammengeschlossen und eine lange Liste zusammengestellt, was sich als nächste Serie nach The Rookie am besten eignet.

Die 33 Serien wie The Rookie sind unterhaltsame und intensive Krimis und Thriller

Wir haben für euch ein wenig aussortiert und überprüft, was sich auch in Deutschland streamen lässt und was einige von euch bereits gut bewertet haben. Die bunte Mischung konzentriert sich vor allem (aber nicht ausschließlich) auf Serien, in denen Woche für Woche in neuen Fällen ermittelt wird. Der Einblick ins Privatleben unserer Figuren und der Comedy-Anteil variieren dabei von Serie zu Serie sehr stark.

Je nachdem, warum ihr The Rookie liebt, werdet ihr in dieser Liste mit 33 Alternativen garantiert fündig.