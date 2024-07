Nach TV-Aus für Die Bachelorette: Wie steht es um die Zukunft von Der Bachelor?

RTL setzt den Rotstift an: Nachdem Die Bachelorette aus dem TV gestrichen wurde, könnte es jetzt auch den Bachelor erwischen. Das ist über die Zukunft der Show bekannt.

Lange Zeit galt Der Bachelor als die Speerspitze der Datingshows im TV. Millionen von Menschen schalten wöchentlich ein, um mitzuverfolgen, wie ein attraktiver Single-Mann liebeshungrigen Beauties das Herz bricht. Die Show war zwischenzeitlich sogar so erfolgreich, dass sie 2014 mit Die Bachelorette ein eigenes Spin-Off erhielt. Inzwischen sieht es nicht mehr so rosig aus: Seit einigen Jahren scheint das Interesse an den Formaten abzunehmen; RTL hat die Bachelorette sogar vom Sendeplan gestrichen. Nach dem dramatischen TV-Aus beschäftigt Fans eine unbequeme Frage: Geht es jetzt auch dem Bachelor an den Kragen?

Enttäuschende Einschaltquoten für Bachelor und Co.

Beim Bachelor-Franchise scheint es gehörig zu kriseln, denn zuletzt hat RTL bekannt gegeben, dass die Bachelorette komplett aus dem linearen TV gestrichen wird. Bereits die nächste Staffel im Sommer wird ausschließlich auf RTL+ zu sehen sein. Dieser Schritt kommt für viele überraschend, denn eigentlich versprechen die kommenden Folgen mit Influencerin Stella Stegmann (26) eine spannende Neuerung: Die Bachelorette ist bisexuell und wird sowohl Männer als auch Frauen daten.

RTL / Pascal Bünnig RTL streicht Bachelorette aus dem TV: Stella Stegmanns Lachen wird es nur online zu sehen geben.

Warum RTL die Show trotz frischem Wind aus dem TV verbannt, könnte an den rückläufigen Quoten der vergangenen Jahre liegen: Wie DWDL berichtet, habe die letzte Staffel sogar die Tiefstwerte des ohnehin schon enttäuschenden Vorjahres unterboten.

Ähnlich heikel sieht es beim Bachelor aus. Obwohl RTL 2024 gleich zwei Bachelors ins Rennen schickte, schalteten immer weniger Menschen ein. Die Glanzzeiten, in denen Jahr für Jahr Trash-Ikonen wie Georgina Fleur das Licht der TV-Welt erblicken, scheinen längst vorüber. Zwar sei der Auftakt besser als im Vorjahr geglückt, dennoch erreichte die Doppel-Staffel laut DWDL neue Tiefstwerte im TV.

Schlechte Quoten beim Bachelor – Das sagt RTL dazu

Angesichts der enttäuschenden Quoten rätseln Fans über die Zukunft der Shows. RTL gibt sich gegenüber der Südwest Presse positiv und verweist darauf, dass Quoten in der Streaming-Ära längst nicht mehr so aussagekräftig seien:

Die linearen Quoten muss man immer im Zusammenspiel mit Streaming betrachten. Wir sind mit den Abrufzahlen für ‚Die Bachelors‘ auf unserem Streamingdienst RTL+ sehr zufrieden und konnten eine Steigerung zum Vorjahr verzeichnen.

Zusehende würden also immer häufiger das Streamingangebot nutzen, statt im TV einzuschalten. Ob das als Erklärung für die sinkenden Quoten genügt, ist fraglich. Noch scheint RTL an die Marke zu glauben, denn für die Zukunft sei ein Spin-Off mit Ü60-Teilnehmerinnen geplant. Ob der Bachelor in Zukunft weiterhin im Doppelpack unterwegs sein wird – oder ob er wie sein Schwestern-Format auf RTL+ verbannt wird, bleibt abzuwarten.