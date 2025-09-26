Nach fast einer Minute keine Punkte: Gefragt - Gejagt-Team nimmt Jägerin im Finale auseinander

Zuletzt kam es bei Gefragt – Gejagt mal wieder zu einem hochspannenden Finale, bei dem zwei Kandidaten der Jägerin ordentlich zugesetzt haben.

Im Gefragt - Gejagt-Finale ist sowohl von den Kandidat:innen als auch von der Jägerin oder dem Jäger vollste Konzentration gefragt. Immerhin müssen innerhalb von zwei Minuten so viele Fragen wie möglich frei beantwortet werden. Kürzlich hatte eine Jägerin im Finale schwer zu kämpfen – und nach 51 Sekunden immer noch null Punkte auf ihrem Konto.



Gefragt - Gejagt-Finale: Jägerin muss eigentlich nur 13 Punkte erspielen

Am 23. September kam es bei Gefragt - Gejagt zu einem kuriosen Finale. Die beiden Kandidaten Manfred und Stephan konnten sich mit satten 24.000 Euro qualifizieren. Innerhalb von zwei Minuten erspielten sie 13 Punkte, die Jägerin Adriane Rickel einholen musste.



Für die Jägerin eine eigentlich leichte Aufgabe, denn immerhin hat sie in der Gefragt - Gejagt-Geschichte schon 22 Punkte einholen können, was bis heute als Rekord gilt. Doch diesmal hatte Rickel ordentlich zu kämpfen, erlaubte sich acht Patzer und wurde fünfmal zurückgesetzt.



Gefragt - Gejagt: Nach 51 Sekunden hatte die Jägerin keine Punkte

Das Finale startete erstmal stark für Rickel und sie konnte die ersten zwei Punkte mühelos erspielen. Dann begann das Stottern und sie leistete sich einen Fehler nach dem anderen, den das Gegnerteam natürlich ausnutzte. So wurde die Jägerin innerhalb von 51 Sekunden zweimal auf null Punkte zurückgesetzt.

Zwar sind 13 richtige Antworten in einer Minute für Jägerin Adriane Rickel machbar, doch einige Patzer und ein Rücksetzer verwehrten ihr den Sieg. Das Zweierteam konnte somit wohlverdient mit 24.000 Euro nach Hause fahren.



So könnt ihr Gefragt - Gejagt schauen

Gefragt - Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie einen Monat lang in der ARD-Mediathek on demand nachholen.