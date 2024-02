Nachhaltig und stylisch – Dieser Bluetooth-Speaker verströmt waschechtes Karibik-Feeling für Fans von Bob Marley: One Love

Passend zum Kinostart des Biopics Bob Marley: One Love bekommt ihr den House of Marley Bag of Riddim 2 Bluetooth-Lautsprecher jetzt super günstig bei Amazon.

Mit Bob Marley: One Love erzählt Regisseur Reinaldo Marcus Green aktuell die Geschichte vom Aufstieg eines der einflussreichsten Musiker aller Zeiten. Wer sich davon angesteckt ein bisschen Karibik-Feeling für unterwegs sichern will, kann das mit dem House of Marley Bag of Riddim 2 Bluetooth-Lautsprecher tun.



Den gibt es bei Amazon nämlich gerade im Angebot zum Top-Preis um fast 40 Prozent günstiger. Warum ihr euch diesen Deal unbedingt näher anschauen solltet, fassen wir jetzt für euch zusammen.

House of Marley Bag of Riddim 2 Bluetooth-Lautsprecher bei Amazon kaufen Deal Zu Amazon

House of Marley Bag of Riddim 2: Stylischer Bluetooth-Speaker zum Sparpreis bei Amazon



Der House of Marley Bag of Riddim 2 Bluetooth-Lautsprecher kostet normalerweise laut unverbindlicher Preisempfehlung (UVP) 249,99 Euro. Amazon verkauft den Speaker aber derzeit für 158,66 Euro *, was einem Rabatt von 37 Prozent entspricht. Noch dazu bekommt ihr die Musikbox derzeit nirgendwo günstiger.

Ihr solltet mit der Kaufentscheidung allerdings nicht allzu lange warten, denn es handelt sich bei diesem Deal auf Amazon um ein befristetes Angebot. Der Rabatt gilt also nur für begrenzte Zeit.

Schickes Design, nachhaltige Materialien, lange Akkulaufzeit: Was bietet der Bag of Riddim 2?



House of Marley hat es sich als Unternehmen auf die Fahnen geschrieben, das Vermächtnis von ob Marley fortzuführen. Deshalb setzt die Firma bei der Herstellung des Bag of Riddim 2 Bluetooth-Lautsprechers auf nachhaltige Ressourcen wie eine Frontplatte aus Bambus und recyclebares Aluminium.



Für hervorragenden Klang sorgen zwei 20-Watt-Speaker und zwei 1-Zoll-Hochtöner. Zusätzlich verstärken sogenannte Bassports die tiefen Tonfrequenzen für einen wuchtigen Bassklang.



Außerdem unterstützt der Bluetooth-Lautsprecher den Anschluss externer Wiedergabegeräte per AUX- und USB-Port sowie drahtlos über Bluetooth. Die Bluetooth-Verbindung hat eine Reichweite von 15 Metern.

Weil der integrierte Akku bis zu zehn Stunden Laufzeit garantiert, ist der Speaker die perfekte Ergänzung für eure nächste Garten- oder Strand-Party. Damit ihr den Bag of Riddim 2 noch dazu ganz bequem überall mit hinnehmen könnt, ist im Lieferumfang eine Reisetasche mit Schultergurt und Tragegriffen enthalten.



* Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.