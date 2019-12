Netflix besiegt Disney: Die 10 besten Animationsfilme 2019

Wenn es um Produktionsfirmen guter Animationsfilme geht, fällt den meisten wohl in erster Linie Disney ein. Doch obschon deren Animationsfilme auch 2019 wieder am meisten Geld an den Kinokassen eingespielt haben, heißt das nicht, dass sie die besten sind.

Im Animationsfilm-Ranking unserer Community liegen zwei Netflix-Filme auf den ersten beiden Plätzen. Welche das sind und wer es sonst noch in die Top 10 geschafft hat, erfahrt ihr auf den kommenden Seiten.

Wie kam die Top 10 der besten Animationsfilme 2019 zustande?

Wir haben uns eure Bewertungen aller Animationsfilme angesehen, die zwischen dem 01. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019 erstmals in Deutschland erschienen sind. Darunter fallen Kino-, DVD- und VoD-Starts. Obwohl es sich bei Anime-Filmen auch um Animationsfilme handelt, haben wir sie nicht in diese Liste mit aufgenommen. Dafür haben wir ihnen bereits einen eigenen Artikel für die besten Anime 2019 verfasst.

Außerdem haben es nur Filme in die Liste der besten Animationsfilme 2019 geschafft, die mindestens 50 Bewertungen in unserer Datenbank vorweisen können. Die Daten wurden am 20. Dezember 2019 erfasst.

Hört den Podcast zu einem der schönsten Animationsfilme bei Netflix:

Andrea, Esther und Jenny haben in der 8. Folge von Streamgestöber eine wunderschöne Empfehlung für alle Fans von Animationsfilmen für euch.

Hört rein, warum ihr Ich habe meinen Körper verloren bei Netflix unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Ab 00:47:05 reden wir über das Animations-Highlight.



Welcher ist euer liebster Animationsfilm 2019?