Netflix enthüllt One Piece-Bilder mit Fanliebling, der schon im Anime zu Tränen rührte

In der 2. Staffel von One Piece schippern wir auf die Grand Line. Fans von Manga und Anime wissen bereits, welchen sanften Riesen wir dann treffen werden. Hier sind erste Bilder von ihm.

In der 2. Staffel von One Piece geht es für Ruffy (Iñaki Godoy) und seine Strohhutbande endlich auf die sagenumwobene Grand Line. Gefährlichste Gewässer, über die man zum verheißenen Schatz, nach dem die Serie benannt ist, gelangen soll.

Viele neue Charaktere aus der Manga- und Anime-Vorlage wurden bereits für das nächste Serienkapitel enthüllt. Doch den mit Abstand größten hat man sich bis jetzt aufgespart.

Darauf haben One Piece-Fans gewartet: Vorhang auf für Fanliebling Laboon

Laboon ist ein riesiger Wal, der von seinen langen Reisen durch die Meere mit zahlreichen Narben gekennzeichnet ist. Trotz allem ist er ein sanfter Riese geblieben, der unserer Piratencrew auf dem Weg zur Grand Line am gefährlichen Reverse Mountain begegnet. Er erscheint erst als Hindernis, doch seine dramatische Hintergrundgeschichte hat nicht wenige One Piece-Fans schon zu Tränen gerührt. Ob die Netflix-Realserie das gleiche Kunststück vollbringen kann?

Ohne zu spoilern: Teil des Grundes, warum die Story von Laboon so rührend ist, hat mit den sogenannten Rumbar-Piraten und einem Mann namens Crocus zu tun. Der wird laut Entertainment Weekly von Game of Thrones-Star Clive Russell gespielt und ist auch auf weiteren Bildern von Laboon und Co. zu sehen. Allerdings werdet ihr den Blackfish aus Westeros kaum wiedererkennen:

Für die Dreharbeiten zur 2. Staffel von One Piece hat man tatsächlich einen Laboon gebaut, wie EW von dem Set berichtet. Nicht unbedingt für seine Außenansicht, die am Computer entstanden sein dürfte, sondern für das Innere. Sanji-Darsteller Taz Skylar sagte dazu:

Ja, ich meine, sie haben einen Wal gebaut! Ich wusste nicht wirklich, wie wir das machen sollten, aber ich dachte, es gäbe etwas, mit dem man interagieren könnte, und dann würden sie den Rest mit Greenscreen abbilden, aber nein! [...] Im Inneren des Wals befanden sich Schiffswracks, und er war viel größer als ein normaler Wal; er hatte die Größe eines Monsters, eines Dinosaurierwals – wie ein Megalodon-Wal.

Weitere (menschliche) Neuzugänge in Staffel 2 sind unter anderem Julia Rehwald (Fear Street) als Marineoffizierin Tashigi, Katey Sagal (Sons of Anarchy) als Dr. Kureha und Callum Kerr (Das Rad der Zeit) als Smoker.

Wann kommt Staffel 2 von One Piece zu Netflix?

One Piece Staffel 2 geht im Laufe des Jahres 2026 beim Streamer online. Ein genaueres Startdatum gibt es noch nicht, dafür wissen wir längst, dass es danach auch eine 3. Season geben wird.

