Netflix-Hit Adolescence schreibt Geschichte beim wichtigsten TV-Preis: "Einfach surreal"

Ein halbes Jahr nach ihrem Start setzt die Netflix-Serie Adolescence ihren Siegeszug bei den Emmys fort. Insgesamt acht Auszeichnungen hat es für das Drama gegeben.

Vor wenigen Stunden wurden die Emmys im Peacock Theater in Los Angeles vergeben. Serien wie Severance, The Last of Us und Andor konkurrierten beim wichtigsten TV-Preis. Auch Netflix war mit einem Titel in mehreren Kategorien vertreten: Adolescence.

Mit 13 Nominierungen ging Adolescence ins Emmy-Rennen. Acht Stück davon haben sich im Verlauf des Abends in einen Gewinn verwandelt. Der historischste: Owen Cooper, der in der Serie den 13-jährigen Jamie Miller spielt, gewann die Auszeichnung als Bester Nebendarsteller in einer Miniserie, Anthologieserie oder einem TV-Film.

Netflix triumphiert mit Adolescence bei den Emmys 2025

Wie Variety berichtet, ist Owen Cooper, der zum aktuellen Zeitpunkt 15 Jahre alt ist, der jüngste Gewinner in dieser Kategorie. In seiner Dankesrede sagte der britische Schauspieler:

Hier zu stehen ist einfach so surreal. Ehrlich gesagt, als ich vor ein paar Jahren mit diesen Schauspielkursen angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass ich einmal in den Vereinigten Staaten sein würde, geschweige denn hier. Aber ich denke, dieser Abend beweist, dass man alles im Leben erreichen kann, wenn man zuhört, sich konzentriert und seine Komfortzone verlässt. Vor drei Jahren war ich ein Niemand. Jetzt bin ich hier.

Cooper konnte sich bei den Emmys gegen fünf große Namen durchsetzen. Neben ihm nominiert waren: Javier Bardem für Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez, Rob Delaney für Dying for Sex, Peter Sarsgaard für Aus Mangel an Beweisen, Bill Camp für Aus Mangel an Beweisen und Ashley Walters für Adolescence.

Alle Emmys, die Adolescence gewonnen hat:

Beste Miniserie

Bester Hauptdarsteller (Stephen Graham)

(Stephen Graham) Bester Nebendarsteller (Owen Cooper)

(Owen Cooper) Beste Nebendarstellerin (Erin Doherty)

(Erin Doherty) Beste Regie (Philip Barantini)

(Philip Barantini) Bestes Drehbuch (Jack Thorne und Stephen Graham)

(Jack Thorne und Stephen Graham) Beste Kamera (Matthew Lewis)

(Matthew Lewis) Bestes Casting (Shaheen Baig)

Alle Auszeichnungen fanden im Feld Miniserie/Anthologieserie/TV-Film statt. Bereits in den vergangenen Jahren konnte sich Netflix hier mit einigen populären Titeln durchsetzen, angefangen bei Das Damengambit über Beef bis zu Rentierbaby.