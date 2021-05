Netflix mit VPN: Schalte Tausende Filme und Serien weltweit mit Surfshark frei - jetzt günstiger

Deutschland hat ein viel kleineres Netflix-Angebot als die USA. Mit dem VPN-Client von Surfshark schaltest du Tausende Serien und Filme frei - und das mit einem kräftigen Rabatt!

Der Streaming-Dienst Netflix ist in zahlreichen Ländern weltweit vertreten, doch die Auswahl im Katalog ist überall unterschiedlich. Wohnst du in Deutschland, hast du wegen einer Ländersperre nur Zugriff auf den deutschen Netflix-Katalog - und der bietet viel weniger Serien und Filme als etwa das USA-Angebot.

Deswegen ist der VPN-Client von Surfshark so hilfreich. Nutzt du Netflix mit VPN, kannst du das Geoblocking umgehen und weltweit Tausende Filme und Serien freischalten. Wie das geht, erfährst du hier.

Netflix mit VPN: So einfach geht's mit Surfshark

Was ist ein VPN? VPN steht für Virtuelles Privates Netzwerk, das heißt mit einem VPN-Client stellst du eine verschlüsselte Verbindung zum Internet her, die deinen Standort und andere sensible private Daten schützt.

Wie funktioniert Surfshark VPN mit Netflix? Du lädst Surfshark auf das Gerät deiner Wahl. Dann wählst du das Land aus, dessen Netflix-Katalog du freischalten möchtest, zum Beispiel die USA. Surfshark verbindet dich mit schnellen und sicheren Servern. Nun musst du nur noch Netflix öffnen und das Streaming kann beginnen. Das Beste an der Sache: Hast du dich mit dem VPN verbunden, streamst du mit deinem ganz normalen Netflix-Account ohne zusätzliche Kosten.

Diese Filme und Serien schaltest du bei Netflix mit Surfshark VPN frei

Im Vergleich zu anderen Ländern ist der deutsche Netflix-Katalog wesentlich kleiner. So gibt es allein im US-Angebot rund 1300 Serien und über 4000 Filme. In Deutschland haben wir nur ein Drittel dieser Auswahl. Entsprechend viele Filme und Serien gibt es, die du im Handumdrehen per VPN freischalten kannst.

Wenn du jetzt Netflix USA mit VPN nutzen würdest, könntest du zum Beispiel folgende Filme und Serien schauen:

Hannibal - Die düstere Serie über den ikonischen Filmbösewicht Hannibal Lecter.

The Good Place - Eine der besten Comedy-Serien der letzten Jahre.

Doctor Who - Kult-Sci-Fi aus Großbritannien.

Skylines - Neuer Sci-Fi-Action-Kracher, der in Deutschland noch nicht einmal erschienen ist.

Ip Man 1-4 - Die komplette Martial-Arts-Reihe mit Superstar Donnie Yen.

Und das ist nur eine Auswahl. Immerhin kannst du auch auf die Netflix-Kataloge aus 30 Ländern zugreifen. Außerdem schaltest du mit Surfshark VPN zahlreiche Qualitätsserien im kostenlosen BBC iPlayer frei, umgehst das Geoblocking bei YouTube-Videos und vieles mehr.

3 Vorteile von Surfshark VPN gegenüber anderen Anbietern:

Der VPN ist einfach zu bedienen und du brauchst dafür kein technisches Hintergrundwissen.

Du schützt deine Daten auf unbegrenzt vielen Geräten.

Surfshark ist einer der schnellsten und günstigsten VPN-Anbieter auf dem Markt.

Wie viel kostet Surfshark VPN?

Dank der aktuellen Rabatt-Aktion sparst du 81% des normalen Preises und bezahlst nur 2,05 Euro im Monat im günstigsten Abo-Plan mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Mit der 30-Tage Geld-zurück-Garantie bist du zudem auf der sicheren Seite, wenn du deine Meinung änderst.

In Sachen Zahlungsweise bietet dir Surfshark eine große Auswahl, von der Kreditkarte über Paypal bis hin zur Kryptowährung.

Es gibt Surfshark VPN mit Apps und Erweiterungen für:

Windows, Mac und Linux

Android oder iOS Smartphones

Chrome und Firefox

Amazon Fire TV, Apple TV und andere Smart TVs

PlayStation und Xbox

Diese weiteren Funktionen bietet Surfshark VPN:

Ein VPN-Client lohnt sich aber nicht nur wegen Netflix, sondern vor allem für das anonyme Surfen im Internet. Surfshark VPN bietet deshalb:

Clean Web: Unterbindet Werbeanzeigen, Tracker, Malware und Phishing-Versuche.

Unterbindet Werbeanzeigen, Tracker, Malware und Phishing-Versuche. No-Logs-Richtlinie: Keine Verbindungs- oder Aktivitätsprotokolle. Dein Surfverhalten wird nicht gespeichert.

Keine Verbindungs- oder Aktivitätsprotokolle. Dein Surfverhalten wird nicht gespeichert. NoBorders-Modus: Gegen Internet-Zensur in bestimmten Gebieten.

Gegen Internet-Zensur in bestimmten Gebieten. Kill Switch: Schützt deine Daten beim Verlust der VPN-Verbindung.

Schützt deine Daten beim Verlust der VPN-Verbindung. Außerdem: Whitelister, Camouflage Mode, MultiHop-Funktion, sichere Protokolle wie WireGuard® uvm.

Weitere nützliche Tools von Surfshark

Der VPN-Client ist übrigens nicht das einzige Tool von Surfshark, um sich vor Sicherheitslecks im Internet zu schützen.

Für einen Aufpreis von 0,82 Euro/Monat meldet Surfshark Alert mögliche Gefahren für deine Passwörter und E-Mail, während Surfshark Search Werbung, Tracker und anderes aus den Suchergebnissen herausfiltert.

Wie steht Netflix zu VPN-Diensten?

In den Nutzungsbedingungen von Netflix heißt es: "Sie können die Netflix-Inhalte hauptsächlich in dem Land ansehen, in dem Sie Ihr Konto erstellt haben, und nur in geografischen Regionen, in denen wir unseren Dienst anbieten und die jeweiligen Inhalte lizenziert haben. Die zum Ansehen verfügbaren Inhalte können sich je nach Region unterscheiden und werden sich außerdem von Zeit zu Zeit ändern."

Damit spricht sich der Streaming-Dienst gegen die Nutzung von VPN-Clients aus. Es ist deswegen nicht auszuschließen, dass Netflix die Nutzung in Zukunft unterbindet. Schlimmstenfalls wäre eine Sperrung des Netflix-Accounts denkbar. Allerdings gibt es bisher keine Hinweise, dass Netflix dies großflächig bei Nutzer:innen von VPN-Clients durchführt.