Netflix: Praktische neue Funktion erleichtert die Film- und Serienauswahl

Netflix hat eine neue Funktion zu seinem Streamingdienst hinzugefügt. Ab sofort sollen Top 10-Listen die Auswahl von Filmen und Serien erleichtern.

Die Auswahl an Filmen und Serien bei Netflix kann einen regelmäßig erschlagen. Ein neuer Film hier, schon wieder eine neue Serienstaffel da und gefühlt täglich kommen schon wieder neue Inhalte dazu.

Um überforderten Nutzern ab sofort dabei zu helfen, Filme und Serien leichter auszuwählen, hat Netflix jetzt eine neue Funktion eingeführt. Top 10-Listen lassen direkt erkennen, welche Produktionen gerade im Trend sind und als Empfehlung interessant werden.

Top 10-Listen erleichtern die Netflix-Übersicht

Wer sich von nun an auf die Netflix-Startseite begibt, wird direkt erkennen, dass bei einigen Filmen und Serien in der rechten oberen Ecke des Vorschaubilds ein kleiner Top 10-Banner zu sehen ist. Ein Hinweis, was an Filmen und Serien im jeweiligen Land aktuell besonders häufig geschaut wird. Netflix stellte die Funktion auf Twitter selbst vor:

Ab heute neu auf Netflix *trommelwirbel* Die Top-10-Reihe: Netflix insgesamt, Serien und Filme. Diese Listen werden in den nächsten Stunden nach und nach für alle sichtbar sein, täglich aktualisiert und zeigen dir, was in deinem Land gerade am beliebtesten ist: pic.twitter.com/lbv2OdKGzN — NetflixDE (@NetflixDE) February 24, 2020

Dazu gibt es eine generelle Top 10-Leiste auf der Netflix-Startseite, die täglich aktualisiert die 10 beliebtesten Titel aus Filmen und Serien zeigt:

© Netflix Top 10

Irishman nicht auf Platz 1: Top 10 der besten Netflix-Filme 2019

Aus welchen Daten und Vergleichswerten die tägliche Top 10 des Streamingdienstes ermittelt wird, hat Netflix dabei nicht verraten. Für einen kompakten Überblick der aktuell angesagtesten Filme und Serien dürfte die Top 10-Funktion für Netflix-Nutzer aber ein interessantes neues Feature sein.

Wie gefällt euch die neue Top 10-Funktion von Netflix?