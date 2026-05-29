Netflix hat heimlich eine der schrägsten Serien des Jahres veröffentlicht – sie führt euch ans Ende der Welt

Nicht bei Netflix verpassen: Wer neugierig auf das Leben am Ende der Welt ist, sollte dieser besonderen Community im Herzen der Arktis eine Chance geben.

Für dieses Netflix-Juwel sollten Zuschauer:innen sich auf den Schneeschlitten schwingen: North of North entführt euch ins eisige Nichts, bietet dafür aber schräge Figuren und trockenen Humor, sodass einem schnell warm ums Herz wird.

Streaming-Tipp bei Netflix: Darum geht's in North of North:

Siaja (Anna Lambe) lebt in dem beschaulichen Ort Ice Cove auf der kanadischen Prince of Wales-Insel – inmitten der Arktis. Weniger beschaulich ist ihr Alltag, in dem sie ihre Identitäten als junge Mutter, Ehefrau des Goldjungen Ting (Kelly William) und, wie sie selbst sagt, moderner Inuit jonglieren muss.

Gar nicht so einfach, denn niemand scheint Siaja als selbstständige Persönlichkeit zu sehen. Bis sie infolge einer Nahtoderfahrung spontan beschließt, ihr Leben umzukrempeln: Eine Trennung von Ting und einen neuen Job später beginnt Siaja, sich aus ihrer bisherigen Rolle zu befreien und herauszufinden, was sie eigentlich vom Leben will.

Mit North of North weht ein frischer Wind auf Netflix – die Serie liefert Humor und Gesellschaftskritik

Mit der Rückkehr von Sitcom-Lieblingen wie Scrubs oder Malcolm mittendrin erleben Comedy-Fans gerade eine aufregende Zeit. Dabei sollte man neuen Serien wie North of North aber definitiv eine Chance geben. Siajas Talent, sich ins Chaos zu stürzen, ist mindestens genauso unterhaltsam wie JDs Tagträume oder Malcolms Familienclan.

Die Serie führt uns vor Augen, was Humor alles kann: unterhalten, ja. Aber eben auch kritische Fragen stellen. Von der ersten Szene an erleben wir mit Siaja, wie herausfordernd es sein kann, zwischen Moderne und Tradition zu balancieren. Ihr Umfeld liebt sie, kann aber nur schwer akzeptieren, dass sie mehr sein will als Ehefrau und Mutter.

Gleichzeitig zeigt North of North, mit welchen Problemzonen – zu wenige Arbeitsplätze, Ignoranz von Seiten der Regierung, Tradition vs. Moderne – die Einwohner:innen abgelegener Orte wie dem (zugegeben fiktiven) Ice Cove kämpfen müssen.

Netflix-Tipp: North of North funktioniert über sympathische Figuren, die sich vertraut anfühlen

Die Serie erinnert nicht nur tonal an JDs Krankenhaus-Universum in Scrubs, sondern legt genau wie der Sitcom-Hit auch Wert auf Charakterentwicklung. Die Figuren und ihre Konflikte wirken nahbar: Identitätssuche, Konflikte zwischen den Generationen, der Wunsch, einen Platz innerhalb der Gesellschaft zu finden.

Das beginnt schon in der ersten Folge, wenn die frisch getrennte Siaja durch Zufall ihren leiblichen Vater kennenlernt, der bis dato nichts von ihrer Existenz wusste, und die beiden zusammenarbeiten müssen, um eine zukünftige Forschungsstation zu ermöglichen.

Mit Regisseur:innen wie Lisa Jackson und Hauptdarstellerin Anna Lambe, beide Teil der Inuit-Community, hat man zwei Künstler:innen gefunden, die authentisch aus einer Perspektive berichten können, die man nicht selbstverständlich in jeder Dramedy findet.

Mit North of North weht ein frischer Wind in die Streaming-Landschaft, von dem man sich treiben lassen sollte. Die Serie hatte ihre Premiere am 7. Januar 2025 und ist im Abo von Netflix enthalten.