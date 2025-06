Bei Amazon Prime: Hier versteckt sich ein schräges Serien-Juwel, das euch garantiert begeistert

Wo sie auftaucht, ist die nächste Katastrophe schon vorprogrammiert: Mit dieser Serie bei Amazon Prime tauchen wir in die Welt einer außergewöhnlichen Figur ein.

In Fleabag folgen wir einer Serienheldin, die sich mit viel Charme und beißendem Humor auf einem Selbstfindungstrip im modernen Alltag befindet. Dabei lässt die Hauptfigur kein Fettnäpfchen aus und bringt uns gleichzeitig zum Lachen und Weinen.

Bei Amazon Prime im Streaming-Abo: Darum geht’s in Fleabag

Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) verfolgt das Leben der gleichnamigen Protagonistin, die ein mäßig laufendes Café in London betreibt. Nachdem sie kürzlich ihre beste Freundin durch einen Unfall verloren hat, versucht Fleabag, ihre innere Leere mit Affären zu füllen. Auch ihre Familie hat die ein oder andere tragische Wendung zu bieten.

Dabei stürzt sich Fleabag schmerzfrei in schräge zwischenmenschliche Abenteuer und entlarvt sich und ihre Mitmenschen mit einer einzigartigen Mischung aus warmherziger Tiefe und schwarzem Humor.

Fleabag: Turbulenter Selbstfindungstrip bei Amazon Prime

Diese ungewöhnliche Serie macht von der ersten Szene an deutlich, dass es sich nicht um eine Wohlfühl-Comedy handelt. Es ist eine kompromisslose und absurd komische Suche einer Frau nach sich selbst. Ihr größtes Abenteuer ist der Alltag.

Dabei gelingt es der Serie durch die vielschichtige Performances von Phoebe Waller-Bridge (Broadchurch, Crashing), Olivia Colman (Broadchurch, The Bear) oder Andrew Scott (Sherlock, Ripley), uns hautnah an diesem Abenteuer teilhaben zu lassen.

Hervorzuheben ist auch Fleabags Beziehung zu der Kamera. Für gewöhnlich trennt Figuren und Publikum die vierte Wand, also eine Art unsichtbare Grenze. Nicht so in dieser Serie. Die Protagonistin hat ihr Publikum ständig im Blick (und wird dabei, um die Verwirrung perfekt zu machen, gelegentlich von anderen Figuren erwischt).

Das schafft eine besondere Atmosphäre. Wir sind nicht länger Zuschauer:innen. Wir sind Kompliz:innen. Und wir fühlen alles, was Fleabag fühlt.

Fleabag feiert das Fremdschämen bei Amazon Prime

Phoebe Waller-Bridge, die auch die Drehbücher für die Serie lieferte, katapultiert ihre Figur absolut schmerzfrei in haarsträubende Situationen. Mit großer Begeisterung wird das Salz in jede verfügbare emotionale Wunde geschüttet.

Themen wie Verlust, Einsamkeit und Sinnsuche werden nicht durch Humor weichgespült. Vielmehr zelebriert die Serie ihre schweren Fragen durch ein Feuerwerk an bissigen Dialogen und schrägen Begegnungen. Fleabag ist Comedy von der Sorte, die das Fremdschämen erfunden hat. Unwohlsein ist irgendwie Teil des Konzepts.

Diese Serie will einen nicht einlullen, sondern herausfordern. In Fleabags Welt läuft nicht alles rund und das macht sie unglaublich nahbar. Die Gefahr, lachend vom Sofa zu kippen, oder aber nonstop Rotz und Wasser zu heulen, ist allgegenwärtig. Fleabag ist nicht einfach nur eine Serie, sondern ein Erlebnis.

Fleabag hatte seine Premiere am 21. Juli 2016 auf BBC Three und ist im Abo von Amazon Prime erhalten.