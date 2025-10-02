Netflix setzt Peaky Blinders mit neuer Serie fort: Das ist jetzt offiziell bekannt

Bisher stand fest, dass Peaky Blinders mit einem Film abgeschlossen wird. Jetzt wurde offiziell verkündet, dass Netflix und BBC eine Sequel-Serie mit mindestens 2 Staffeln bestellt haben.

Nach dem Ende von Peaky Blinders – Gangs of Birmingham dürfen sich Fans der Serie in naher Zukunft auf einen Abschlussfilm rund um Tommy Shelby (Cillian Murphy) & Co. freuen. Das ist aber noch nicht alles. Nach ersten Andeutungen von Showrunner Steven Knight steht jetzt offiziell fest, dass Peaky Blinders eine Fortsetzungsserie bekommt. Sie wird einige Dinge jedoch verändern.

Peaky Blinders-Sequel-Serie dreht sich um neue Shelby-Generation

Laut Deadline haben Netflix und BBC eine Sequel-Serie zu Peaky Blinders jetzt offiziell in Auftrag gegeben. Bestellt wurden direkt 2 Staffeln, die jeweils sechs Episoden umfassen werden.

Die Peaky Blinders-Fortsetzungsserie wird nach dem Zweiten Weltkrieg spielen und sich um eine neue Generation von Shelbys drehen.

Hier könnt ihr noch die offizielle Synopsis zum kommenden Sequel lesen:

Großbritannien, 1953. Nach schweren Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg baut Birmingham eine bessere Zukunft aus Beton und Stahl. In einer neuen Ära von Steven Knights Peaky Blinders entwickelt sich der Wettlauf um Birminghams gewaltiges Wiederaufbauprojekt zu einem brutalen Wettbewerb von mythischen Ausmaßen. Dies ist eine Stadt beispielloser Möglichkeiten und Gefahren: mit der Familie Shelby mitten in ihrem blutgetränkten Herzen.

Neben Steven Knight als Showrunner wurde bisher Cillian Murphy als ausführender Produzent bestätigt. Vor der Kamera wird er für den Peaky Blinders-Nachschub wohl nicht in Erscheinung treten.

Wann starten der Peaky Blinders-Film und die neue Sequel-Serie bei Netflix?

Ein Startdatum für das Peaky Blinders-Sequel steht bis jetzt nicht konkret fest. Wir rechnen mit einem Start nicht vor 2027. Der Abschlussfilm mit dem Titel The Immortal Man wird 2025 zu Netflix kommen. Ein genaues Datum wurde ebenfalls noch nicht verkündet.

