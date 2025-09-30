Wieder in den Netflix-Charts: Beginn der größten Fantasy-Reihe aller Zeiten, die fast 10 Milliarden eingespielt hat

In der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Netflix klopft einmal mehr die größte Fantasy-Reihe in der Geschichte der bewegten Bilder an. Wird sie es dieses Mal weiter nach vorne schaffen?

Bereits Anfang September landete das Fantasy-Abenteuer Harry Potter und der Stein der Weisen in den Streaming-Charts bei Netflix. Grund war damals der Back to Hogwarts Day, der jedes Jahr von Fans der Reihe genutzt wird, um sich in den Tiefen der magischen Welt zu verlieren. Was wäre dafür besser geeignet als ein Rewatch aller Teile?

Schlussendlich konnte der erste Harry Potter-Film Anfang September die Netflix-Charts nicht allzu lange für sich beanspruchen. Schon nach wenigen Tagen war er wieder raus und tummelte sich nur noch in den Kids-Charts bei dem Streamer. Jetzt wagt der Fantasy-Blockbuster einen neuen Anlauf und landet auf Platz 10.

Fantasy-Blockbuster: Harry Potter und der Stein der Weisen greift erneut in den Netflix-Charts an

Während es draußen immer kälter wird, mummeln sich offenbar mehr und mehr Menschen auf ihrer Couch ein und flüchten sich in Comfort-Filme und -Serien. Harry Potter steht da meist sehr hoch im Kurs, wie die vergangenen Jahre gezeigt haben. Regelmäßig landen die einzelnen Teile der Fantasy-Reihe in der Top 10 von Netflix.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix:

Ob der zweite Anlauf reicht, dass dieses Mal auch Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Harry Potter und der Gefangene von Askaban und Co. nachrücken können? Das werden wir in den nächsten Tagen herausfinden. Möglicherweise verabschiedet sich der Junge, der überlebte, in wenigen Tagen aber auch wieder aus der Top 10.

Bald wird es die Harry Potter-Geschichte auch in Form einer sieben Staffeln starken Serie geben

Das Studio Warner Bros. hält auf alle Fälle an der Potter-Magie fest: Für HBO entsteht derzeit eine aufwendige Neuverfilmung der Romanvorlage – und zwar in Serienform. Pro Staffel soll ein Buch verfilmt werden. Dass wir diese eines Tages bei Netflix sehen werden, ist sehr unwahrscheinlich. Nicht zuletzt kommt der Streaming-Dienst HBO Max nächstes Jahr nach Deutschland und wird zur Heimat der Harry Potter-Serie.

In die Fußstapfen von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint treten fortan Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout als Harry, Ron und Hermine. Darüber hinaus wurden weitere wichtige Figuren wie Professor Dumbledore (John Lithgow), Professor McGonagall (Janet McTeer) und Professor Snape (Paapa Essiedu) gecastet. Die Dreharbeiten zur Serie laufen seit Mitte Juli 2025.