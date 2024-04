Neu bei Amazon: Die vielleicht beste Superhelden-Trilogie, die das Blockbuster-Kino für immer verändert hat

Ab sofort könnt ihr auf Amazon Prime drei Superhelden-Filme schauen, die das Blockbuster-Kino für immer verändert haben. Die Reihe gilt als eine der besten Trilogien aller Zeiten.

Alle drei Dark Knight-Teile wurden wieder in das Streaming-Programm von Amazon Prime aufgenommen. Dazu gehören Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) und The Dark Knight Rises (2012). Die Trilogie von Christopher Nolan zählt für viele DC-Fans zu den besten Superhelden-Filmen aller Zeiten.

Vor allem The Dark Knight sticht mit der grandiosen Performance von Heath Ledger als Joker hervor. Doch ihr solltet euch auch die anderen beiden Teile nicht entgehen lassen, wenn ihr ein Abo bei Amazon Prime besitzt.

Jetzt bei Amazon Prime: In der Dark Knight-Trilogie kämpft Batman gegen ikonische Bösewichte

In Nolans Batman-Filmen schlüpft Christian Bale in die Rolle der kampferprobten Fledermaus. Bruce Wayne ist in Batman Begins ein Milliardär und Playboy, wird dann aber zum Verbrecher jagenden Batman. Dabei unterstützen ihn zu Beginn Michael Caine als Butler Alfred Pennyworth, Morgan Freeman als Technik-Experte Lucius Fox und Gary Oldman als Polizist James "Jim" Gordon.

Warner Bros. Bruce Wayne als Fledermaus in Batman Begins

In The Dark Knight muss Bruce Wayne es mit dem Joker aufnehmen. Der versucht nämlich, Gotham ins Chaos zu stürzen. Dabei muss sich Batman auf den richtigen Pfad begeben, denn er wandelt zwischen Gerechtigkeit und Rache.

Im letzten Teil der Trilogie, The Dark Knight Rises, sehen wir zunächst einen gebrochenen Bruce Wayne. Er musste sich in den Untergrund begeben, weil er die Verbrechen eines anderen auf sich nehmen müsste. Doch als der Terrorist Bane (Tom Hardy) auftaucht, sieht er sich gezwungen, wieder auf der Bildfläche zu erscheinen.

Nolans meisterhafte Batman-Trilogie prägte das Blockbuster-Kino und streamt jetzt bei Amazon Prime

Nachdem Batman Begins an den Kinokassen einen soliden Start hingelegt hatte, trumpften The Dark Knight und The Dark Knight Rises so richtig auf . Beide konnten ein Einspielergebnis von über 1 Milliarde Dollar erzielen. Die Trilogie war also ein finanzieller Erfolg. Besonders prägend für das Blockbuster-Kino war der düstere, realistische Ansatz, den Nolan bei der Comicverfilmung mitbrachte. Zahlreiche weitere Filme haben diese Herangehensweise in den darauffolgenden Jahren nachgeahmt.

Wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, könnt ihr sie jetzt bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen. Und wenn ihr sie schon kennt, spricht absolut nichts dagegen, sich nochmal in die faszinierende DC-Welt von Christopher Nolan zu begeben.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.