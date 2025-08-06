Neu bei Amazon Prime: Der ultimative Monster-Action-Marathon mit über 8 Stunden bildgewaltiger Unterhaltung

Wer es liebt, wenn die Erde unter gewaltigen Schritten bebt und atomarer Atem über die Leinwand zuckt, sollte heute mal bei Amazon Prime vorbeischauen. Dort warten acht Stunden purer Monsterspaß.

Alltag aus, Heimkino an. Popcorn, Chips, bei allen, die nicht im ewigen Regen feststecken vielleicht sogar Eiscreme. Alle bereit für eine Runde Monster-Action und die dadurch ausgeschütteten Glückshormone? Wunderbar, dann sind die nächsten acht Stunden ja bestens verplant.

Gibt es so etwas Absurdes wie "zu viel Godzilla?". Freunde der gepflegten Monsterkino-Unterhaltung werden jetzt mit lautem, klarem "Nein!" antworten (alle im Chor, wie wir es geübt haben, bitte). Ab sofort gibt es bei Amazon Prime jedenfalls die volle Monsterverse-Godzilla-King Kong-Dröhnung für alle, die Bedarf haben an: Godzilla, Godzilla 2: King of the Monsters, Kong: Skull Island und zum großen Finale Godzilla vs. Kong.

Bei Amazon Prime erwarten euch die Solo- und Kombi-Abenteuer von Hollywoods Godzilla und King Kong

Wir starten für beide Monsterverse-Hauptdarsteller mit ihren ersten Solo-Auftritten. In Godzilla suchen zum ersten Mal seit ewigen Zeiten gigantische Monster die Erde heim – die Menschheit befindet sich im Ausnahmezustand. Es gilt, alle Hilflosen vor der katastrophalen Zerstörung zu evakuieren. Gemeinsam mit Aaron Taylor-Johnson tauchen wir in die Einzelschicksale in diesem Chaos ein.

Dasselbe passiert, mit in die 70er zurückgedrehter Uhr, auch bei Kong: Skull Island. Hier landet eine Truppe Wissenschaftler:innen und Militärvertreter auf einer sagenumwobenen Insel. Auf die Mächte, die hier die Landstriche beherrschen, ist jedoch niemand gefasst.

Sowohl Godzillas als auch Kongs Geschichten werden schließlich episch weitergesponnen – mit neuen Gegnern und Konkurrent:innen, bis alles im unausweichlichen Aufeinandertreffen der Giganten gipfelt.

Das Monsterverse bietet fantastische Bilder, brachiale Action und unglaubliche Urgewalten

Das vielleicht Beste an acht Stunden voller purer Monster Action ist neben den ikonischen Kreaturen und deren herrlicher Inszenierung mit Sicherheit die Vielfalt der hier streambaren Filme. Über viermal zwei epische Stunden hinweg ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.

Kong: Skull Island bietet einen herrlichen Retro-Trip in einen von Urzeitgiganten beherrschten, völlig von unserer eigenen Welt losgelösten Fantasy-Mikrokosmos. Alles inklusive fesselndem Worldbuilding und faszinierender Flora und Fauna. Godzilla dagegen bleibt bei einem ernsten Survival-Thriller, der die beängstigende Sicht vom Boden hinauf zu erbarmungslosen Titanen zeigt.

Godzilla 2 wirft eine ganze Monster-Menagerie aufs Feld und beantwortet die Frage danach, wie viel verrückte Monster-Duelle in einem Film stattfinden sollten – nämlich alle. Und wenn wir schon bei Duellen sind: Godzilla vs. Kong bildet natürlich den krönenden Abschluss, auf den man drei Filme lang hinfiebert – und der alles andere als enttäuscht.

Wenn ihr also noch Filmprogramm fürs Wochenende benötigt und Fans von Hochhaus-Schubsern und Riesenaffen seid, findet ihr bei Amazon Prime ab sofort das perfekte Filmpaket.



