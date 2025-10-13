Neu bei Amazon Prime: Ein Sci-Fi-Fantasy-Horror-Film, der 30 Jahre lang in Produktion war (unglaublich, dass er überhaupt existiert)

Amazon Prime hat über das Wochenende einen faszinierenden wie unheimlichen Film ins Streaming-Abo aufgenommen, der in eine düstere Welt voller bizarrer Kreaturen entführt.

Wenn ihr euch nach einem filmischen Grenzgang sehnt, dann solltet ihr unbedingt einen Blick ins Streaming-Angebot von Amazon Prime werfen. Dort befindet sich seit wenigen Tagen nämlich die eigenwillige Genre-Kreuzung Mad God, die munter Elemente aus Science-Fiction, Fantasy und Horror zusammenwürfelt.

Bei Mad God handelt es sich um ein besonderes Projekt: Visual-Effects-Maestro Phil Tippett hat drei Dekaden mit der Arbeit an diesem – im wahrsten Sinne des Wortes – monströsen Werk verbracht. Das Ergebnis ist ein eineinhalbstündiger Reigen voller albtraumhafter, endzeitlicher Bilder, die ihr nie wieder vergessen werdet.

Sci-Fi-Fantasy-Horror bei Amazon Prime: Einen Film wie Mad God habt ihr noch nicht gesehen

Mad God spielt an einem nicht näher definierten Ort in einer nicht näher definierten Zeit. Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Stattdessen breitet sich vor unseren Augen ein gespenstisches Niemandsland aus, das frühere Zivilisationen nur erahnen lässt. Das Einzige, was hier herrscht, ist einnehmende Dunkelheit.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mad God schauen:

Mad God - Trailer (Deutsch) HD

In diese Dunkelheit steigt ein Mann mit einer Taucherglocke herab. Immer tiefer gleitet er durch Schichten aus Zerstörung, während sich links und rechts von ihm ein schauriges Gebilde nach dem anderen offenbart. Sein Gesicht sehen wir nicht: Mit seiner Gasmaske und seinem Helm sieht er aus wie ein Soldat aus dem Ersten Weltkrieg.

Was genau seine Mission ist, bleibt lange Zeit unklar. Stattdessen folgen wir dem Mann, wie er sich Schritt für Schritt seinen Weg durch dieses Höllenloch bahnt. Obwohl hier unten anfangs alles wie ausgestorben scheint, begegnet er bald einer verstörenden, maximal ekligen Kreatur nach der anderen und muss um sein Leben fürchten.

Mit Mad God hat Phil Tippett einen Film geschaffen, der genauso fasziniert wie verstört

Mad God gleicht dem Erkunden eines fiebrigen Albtraums, der sich komplett ohne Dialog in einer angsteinflößenden Stop-Motion-Welt entfaltet, während uns das Sounddesign mit unheimlichen Geräuschen einen Schauer über den Rücken jagt. Jedes Mal, wenn man denkt, dieser Film könne nicht noch befremdlicher werden, tut er es.

Phil Tippett wurde durch die ersten Star Wars-Filme bekannt und hat später an Sci-Fi-Klassikern wie RoboCop, Jurassic Park und Starship Troopers gearbeitet, ganz zu schweigen von der Twilight-Saga. Keiner dieser Filme kann euch jedoch auf den geballten Wahnsinn des bizarren Fegefeuers namens Mad God vorbereiten.

Auch bei Amazon Prime: Einer der besten Filme der 2020er Jahre

Mad God fühlt sich so an, als hätte Tippett seine gesamte Erfahrung im Bereich visueller Effekte in einen abgründigen Film gegossen. Kein Studio würde einem solchen Projekt jemals grünes Licht geben. Das hier ist die leidenschaftliche Arbeit eines Visionärs, der sich in beeindruckender wie beängstigender Kompromisslosigkeit verwirklicht.