Neu bei Amazon: Sylvester Stallone entfesselt in 300 Minuten einen Action-Sturm, der so nie wieder ins Kino zurückkehrt

Bei Amazon ist jetzt ein Action-Franchise gelandet, das sich an Superlativen nicht überbieten lässt. Sylvester Stallone und 1000 Co-Stars hinterlassen in drei Missionen eine Schneise der Verwüstung.

Rambo, Terminator und Stirb Langsam in einem Film? Das geht. Zumindest in Sachen Casting: Das The Expendables-Franchise versammelt immerhin zeitgleich Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis als schlagkräftige Kampftruppe vor der Kamera. Bei Amazon sind jetzt die ersten drei Filme der Reihe verfügbar, die so viele Action-Legenden versammelt wie keine zuvor.

Bei Amazon: Sylvester Stallones Action-Höhenflug mit The Expendables ist vorbei

In insgesamt 332 actionreichen Minuten schlägt, schießt und sticht sich die Söldnertruppe der Expendables unter Leitung von Barney (Stallone) durch drei Filme:

Im ersten Abenteuer sollen Barney, seine linke Hand Christmas ( Jason Statham ) und ihre Kameraden einen kleinen InselstaatIn Teil 2 sinnt die Söldnertruppe nach dem brutalen Mord an einem ihrer Mitglieder auf Rache an dem Konkurrenten Vilain ( Jean-Claude Van Damme ). Und im dritten Film treten die Protagonisten gegen den Expendables-Gründer und Waffenschieber Conrad Stonebanks ( Mel Gibson ) an.

Als der erste Expendables 2010 im Kino erschien, war er ein unvergleichlicher Coup: Mit seinen unzähligen Action-Stars schien der Traum vieler Genre-Fans endlich in Erfüllung zu gehen. Dank schnörkelloser Dramaturgie und brachialen FSK 18-Kämpfen holte er Stallones goldene 80er-Ära zurück auf die Leinwand.

Aber 13 Jahre später ging das Franchise im Kino unter: The Expendables 4 scheiterte krachend bei Fans und Kritiker:innen. Laut The Numbers spielte er von 90 Millionen US-Dollar Budget nur etwa 51 Millionen wieder ein, was für die Produzenten einen unfassbaren Verlust bedeutete. Er besitzt einen Metascore von nur 30 Punkten. Woran lag es? Der vierte Teil ist ein Betrug an den Action-Fans, der seine Figuren verrät. Von der ironischen Leichtigkeit des Anfangs war nichts mehr zu spüren.

Ob die Reihe jemals weitergeführt wird, scheint mehr als fraglich. Stallone hat bereits beim Dreh offiziell seinen Ausstieg verkündet. Aber viele seiner Fans werden sich trotzdem nicht beschweren: Den mehr als 300 Minuten atemloser Action bei Amazon Prime Video, in denen Rambo, der Terminator und John McClane Kleinholz aus ihren Gegnern machen, muss man einfach seinen Respekt zollen.