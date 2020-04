Neu bei Netflix: Alle 14 Filme und Serien der Woche

Das lange Osterwochenende steht an. Netflix sorgt mit einigen Neustarts für Streaming-Unterhaltung. Seht hier alle neuen Filme und Serien der Woche.

Wir erleben eine außergewöhnlich Serien-arme Woche bei Netflix. Der Streamingdienst setzt zu den Feiertagen eher auf ein klassisches Filmprogramm, in dem sich lizenzierte Titel mit exklusiven Orginal-Veröffentlichen vermischen.

Geheimtipp bei Netflix: Darum geht es in Tigertail

Das Drama Tigertail (nicht zu verwechseln mit Tiger King) basiert auf der Familiengeschichte von Regisseur Alan Yang (Master of None) und stellt die verheerenden Lebensentscheidungen zweier Menschen ins Zentrum.

Dabei werden Themen wie Reue, Sehnsucht, Leidenschaft und Unterdrückung angerissen, während die Geschichte mehrere Generationen und Kontinente vom Taiwan der 1950er Jahre, bis hin zum New York der heutigen Zeit, umspannt.



Hai-Wochenende bei Netflix mit Meg und Der weiße Hai 4

Ohne einen ersichtlichen Anlass nimmt der Streamingdienst über Ostern zudem zwei Hai-Filme in sein Angebot auf. Entscheidet selbst ob ihr bei Meg (mit Jason Statham) oder Der weiße Hai 4 - Die Abrechnung (gilt als schwächste Fortsetzung des Klassikers) besser aufgehoben seid.

Neue Filme und Serien bei Netflix in dieser Woche

Streaming-Tipps zur Ablenkung bei Netflix

Was streamt ihr am Wochenende?