Neu bei Netflix: Two and a Half Men-Star Charlie Sheen packt über größte Schattenseiten seines Lebens aus

Wer schon immer hinter die Kulissen von Charlie Sheens Leben schauen wollte, hat jetzt bei Netflix die Chance dazu. Dort läuft ab sofort die Doku aka Charlie Sheen.

Charlie Sheen hat während seiner langjährigen Karriere bereits zahlreiche Male für Schlagzeilen gesorgt. Ein Interview mit ABC im Jahr 2011, in dem er seinen umfangreichen Drogenkonsum beschrieb, war nur einer dieser Fälle. Wer nun einmal einen noch ehrlicheren und unverblümteren Blick hinter die Fassade des ehemaligen Two and a Half Men-Stars werfen will, kann das ab sofort in der neuen Dokumentation aka Charlie Sheen bei Netflix.

Netflix-Doku aka Charlie Sheen: Two and a Half Men-Stars, Hollywood-Ikonen und Dealer kommen zu Wort

In der Netflix-Doku geht es um die großen Höhen und Tiefen in Sheens Leben. Angefangen bei seinem Aufstieg zum Ruhm in den 1980er Jahren durch Filme wie Platoon, führt die Doku über seine Zeit bei der Erfolgs-Sitcom Two and a Half Men bis hin zu seinen öffentlichen Streitigkeiten mit Serienschöpfer Chuck Lorre, während er von Drogen- und Eheproblemen gezeichnet wurde.

In der Dokumentation übernimmt Sheen nun selbst die Narration und gelobt, ohne Tabus über alles zu sprechen. Dabei kommen viele prominente Parteien aus Sheens Leben zu Wort. Darunter sind etwa sein Two and a Half Men-Co-Star Jon Cryer, Hollywood-Größe Sean Penn, Sheens Ex-Frauen Denise Richards (Starship Troopers) und Brooke Mueller (The World According to Paris) sowie Chuck Lorre. Sogar Sheens Drogendealer (!) konnte seine Sicht beitragen.

aka Charlie Sheen umfasst zwei etwa eineinhalbstündige Teile und steht seit dem 10. September 2025 bei Netflix im Streaming-Programm. Welche Streaming-Titel im September noch neu sind, hört ihr in unserem Podcast:

