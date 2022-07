Neu fürs Heimkino: Einer der besten Sci-Fi-Filme mit Will Smith in edlem Steelbook

Will Smith ist Science-Fiction-Experte. Einen seiner besten Filme des Genres kriegt ihr jetzt in einer neuen, sehr hochwertigen Edition für euer Heimkino.

Science-Fiction ist wahrscheinlich das Lieblingsgenre von Will Smith. Indepedence Day, I, Robot, I Am Legend, Gemini Man: Immer wieder treibt der Superstar sich in futuristischen Settings rum. Eins der absoluten Prunkstücke von Will Smith – nicht im Genre sondern, in seiner gesamten Filmographie – könnt ihr könnt ihr euch jetzt in einer Edelfassung neu ins Blu-ray-Regal stellen: Das Men in Black-Steelbook zum 25. Jubiläum in 4K *.

Sci-Fi-Highlight in neuem Glanz: Deshalb lohnt sich diese Men in Black-Edition

© Sony Pictures Home Entertainment Men in Black-Steelbook

Im Sommer 1997 kam der Film in die Kinos. Vor allem das neue Cover macht jetzt was her, es erinnert an die Blockbuster der 80er-Jahre und gibt dem Film den ikonischen Glanz, den er verdient. Zudem bietet das Steelbook ein dringend nötiges technisches Update: Ihr könnt den Film erstmals in 4K und damit in der bestmöglichen Auflösung genießen. Im Paket ist aber auch die alte Blu-ray enthalten.

Neu im Heimkino: Warum Men in Black der ultimative Will Smith-Film ist

Men in Black ist ein klassischer Sommer-Blockbuster: Rasant, voller cooler Sprüche und actionreich. Er war Smiths dritter erfolgreicher Blockbuster in Serie, nachdem zuvor schon Bad Boys und Indepedence Day an den Kinokassen durchgeschlagen hatten. Die Marke Will Smith wurde mit dem Alien-Abenteuer markanter und reifte zur Endform. Hollywood hatte verstanden, in welcher Art Film das Charisma und das Comedy-Talent des Darstellers am besten zum Ausdruck kommen: In unterhaltsamen Action-Blockbustern.

Die Rolle in Men in Black passt dem Darsteller entsprechend wie der maßgeschneiderte Anzug, den sein Agent J im Film trägt. Smith stellt den steifen Laden der Men in Black-Agentur auf den Kopf, reagiert lässig auf Gefahren und eklige Aliens, ohne den grundsätzlichen Ernst des Films komplett zu unterlaufen. Das Drehbuch schreibt ihm Zitate und Szenen für die Ewigkeit. Außerdem performt er den Abspann-Song, der fast genauso bekannt ist wie der Film.