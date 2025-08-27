Neue Action-Serie von Amazon hat den perfekten James Bond-Kandidaten – er ist sogar seit 4 Jahren im Gespräch und will 007 spielen

Vor längerer Zeit wurde The Umbrella Academy-Star Tom Hopper mit der James Bond-Rolle in Verbindung gebracht. Als Darsteller in einer neuen Action-Serie empfiehlt er sich direkt als ideale Besetzung.

Noch immer ist völlig unklar, wer James Bond nach dem Ausstieg von Daniel Craig spielen wird. Bisher steht nur fest, dass der nächste 007-Blockbuster unter der kreativen Leitung von Amazon von Dune-Regisseur Denis Villeneuve gedreht wird. Für den 007-Part kursierten in den letzten Jahren gerüchteweise verschiedene große Namen wie Aaron Tayor-Johnson. Auch The Umbrella Academy-Star Tom Hopper soll einem Bericht von 2021 zufolge ein Bond-Favorit gewesen sein.

Bei Amazon Prime ist jetzt die neue Action-Serie The Terminal List: Dark Wolf gestartet, die die Vorgeschichte von The Terminal List mit Chris Pratt erzählt. Mit an Bord ist auch Hopper, der sich darin gleich selbst zum idealen nächsten 007 aufspielt.

Tom Hopper sieht in Amazon-Action-Serie schon wie 007 aus

Im Prequel bei Prime dreht sich alles um Ben Edwards (Taylor Kitsch), der nach Pratts James Reece in der neuen Serie jetzt in den Mittelpunkt der Ereignisse rückt. The Terminal List: Dark Wolf schildert Bens Weg zum Navy SEAL-Soldaten zum verdeckten CIA-Agenten.

Als Teil der Navy SEALs ist unter anderem Tom Hopper in der Rolle des Lieutenant Raife Hastings zu sehen. Und wenn dieser gerade mal wieder im eleganten Anzug durch die Gegend läuft, ist der Bond-Vergleich mehr als offensichtlich:



Früherer Bond-Favorit Tom Hopper würde die Rolle liebend gerne spielen

Laut MovieWeb sprach der Schauspieler erst kürzlich als Gast in der US-Talkshow Watch What Happens Live with Andy Cohen über den 007-Part – und gab sich mehr als bereit für die Rolle:

Die Sache ist, James Bond ist für jeden britischen Schauspieler das höchste Ziel, weißt du, also ist es für mich schon eine Ehre, überhaupt auf einer Liste zu stehen, also ja. Wenn der Anruf kommt, werde ich ein Gespräch führen.

Ob der 40-jährige Hopper immer noch eine realistische Chance hat, bleibt abzuwarten. Aktuelleren Gerüchten zufolge ist Amazon mehr auf der Suche nach einem jüngeren James Bond-Darsteller. Auf einer Wunschliste des Konzerns stehen angeblich die Stars Tom Holland, Harris Dickinson und Jacob Elordi.

Seit dem 27. August 2025 sind die ersten drei Folgen von The Terminal List: Dark Wolf im Prime-Abo verfügbar. Eine weitere neue Episode erscheint jeden Mittwoch.

Podcast: 10 Serien, die unsere Lebenszeit verschwendet haben

Sich auf eine Serie einzulassen, ist ein Risiko. Anders als ein 2-stündiger Film fressen serielle Erzählungen mit mehreren Episoden und Staffeln viel mehr Zeit. Nur was, wenn man am Ende feststellt, dass es sich nicht gelohnt hat?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Team von Moviepilot lässt sich bei persönlichen Serien-Enttäuschungen in die Karten schauen, die teils auch gefeierte Titel wie Game of Thrones und Twin Peaks umfassen. Doch des einen Serien-Hype ist des anderen Zeitverschwendung.