Neuer James Bond-Darsteller nach Daniel Craig: Diese 3 Stars sollen ganz oben auf der Amazon-Wunschliste stehen

Laut neuen Insider-Infos hat Amazon ein Auge auf drei spezielle Stars für den nächsten James Bond geworfen. Mit dabei ist auch Spider-Man-Darsteller Tom Holland.

Die Neuigkeiten rund um die Zukunft der James Bond-Reihe kommen gerade wieder stärker ins Rollen. Als größte konkrete Bestätigung wurde Dune-Regisseur Denis Villeneuve als Regisseur des neuen 007-Blockbusters nach der Daniel Craig-Ära verkündet. Jetzt sollen auch drei Stars feststehen, die auf dem Wunschzettel von Amazon als Studio ganz oben stehen sollen. Mindestens einen kennt jeder.

Diese 3 Stars sollen für Amazon Top-Kandidaten als neuer James Bond sein

Wie Variety von ungenannten Insidern erfahren haben will, soll Amazon nach einem Bond-Star suchen, der unter 30 Jahre alt ist. Die angeblichen neuen drei Top-Kandidaten des Studios sind jetzt:

Holland ist natürlich längst weltbekannt als Spider-Man-Darsteller aus dem Marvel Cinematic Universe. Die 007-Rolle wäre der nächste große Mega-Deal für den aktuell 29-Jährigen.

Jacob Elordi erlangte erste größere Aufmerksamkeit durch seine düstere Rolle als Nate Jacobs in der Hit-Serie Euphoria. Zuletzt war er auch in Filmen wie Saltburn, Priscilla und On Swift Horses zu sehen. Harris Dickinson zählt zu den größten jungen Schauspieltalenten Großbritanniens. Auftritte hatte der 29-Jährige in Filmen wie Beach Rats, Triangle of Sadness und zuletzt Babygirl mit Nicole Kidman.

Offiziell kommentiert hat Amazon diese Liste bislang nicht. In der Vergangenheit war jedoch öfters davon die Rede, dass das James Bond-Franchise nach Daniel Craigs Abschied in eine deutlich jüngere Richtung geführt werden soll. Tom Holland, Jacob Elordi und Harris Dickinson würde definitiv zum bisher vermuteten Rollenprofil für den künftigen 007 passen.

Wann startet James Bond 26 im Kino?

Zuerst soll Denis Villeneuve erstmal den dritten Dune-Teil drehen. Dann muss als nächstes das Drehbuch für den neuen Bond-Film fertiggestellt werden, bevor die wichtigsten Rollen gecastet werden können. Vor 2028 rechnen wir daher nicht mit einem Kinostart von Bond 26.