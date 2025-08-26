Jason Statham erobert Netflix-Charts mit 130 Millionen teurem Sci-Fi-Film

Vor zwei Jahren lief erst die Fortsetzung im Kino, nun startet der erste Teil der Sci-Fi-Action-Reihe mit Jason Statham auf Netflix durch. Bereits jetzt befindet er sich bei den Charts in der Top 5.

Aktuell werden die Film-Charts bei Netflix von dem nicht wegzudenkenden KPop Demon Hunters dominiert. Zuletzt konnte jedoch der Erotik-Thriller Fall for me den Film von der Spitzenplatzierung stoßen. Nun gesellt sich auch noch ein Action-Streifen mit Jason Statham aus dem Jahre 2018 auf den oberen Chart-Positionen hinzu.

Hai-Action in den Netflix-Charts: Sci-Fi-Kracher Meg mit Jason Statham

Hai-Fans dürfen sich freuen, denn mit Meg stürmt aktuell einer der höher budgetierten Ableger des Subgenres der Hai-Action die Netflix Charts. Der Film startete 2018 in den Kinos und erzählt die Geschichte von Jonas Taylor, der Jagd auf den größten lebenden Hai, dem Megadolon macht.

Neben Jason Statham (Transporter, Snatch) und The Office-Star Rainn Wilson sind auch einige Stars des chinesischen Filmmarkts wie der Taiwaner Winston Chao und Li Bingbing mit von der Partie. Gerade in China wurde der Film mit einem Budget von rund 130 Millionen US-Dollar und einem weltweiten Einspielergebnis von 529 Millionen (via Box Office Mojo ) zu einem enormen Erfolg, sodass vor zwei Jahren Meg 2: Die Tiefe folgte.

Auf Netflix konnte sich Meg binnen weniger Tage eine hohe Chart-Position ergattern. Bereits jetzt befindet er sich auf Platz 4. Somit ist er hinter Enzo und die wundersame Welt der Menschen der am zweithöchsten platzierte nicht von Netflix produzierte Film in der Rangliste.

So sieht die aktuelle Film-Top 10 bei Netflix aus:

Wo kann man Meg 2: Die Tiefe sehen?

Während Meg nun auf Netflix durchstartet, hat sich nun ein weiterer Streaming-Anbieter die Fortsetzung geschnappt. Kunden von Amazone Prime können bei Prime Video seit dem 18. August 2025 Meg 2: Die Tiefe kostenfrei schauen.