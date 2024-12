Neue Netflix-Serie Black Doves ist ein Thriller-Fest zu Weihnachten, in dem Keira Knightley endlich wieder glänzen kann

Alternativprogramm zu Netflix-Weihnachtsfilmen wie Our Little Secret bietet ab sofort die Thriller-Serie Black Doves. Keira Knightley und Ben Whishaw gehen darin zur Vorweihnachtszeit auf geheime Mission.

Wer mit Weihnachtsfilmen wie Our Little Secret, Hot Frosty oder The Merry Gentlemen nichts anfangen kann, findet auf Netflix ab sofort das perfekte Alternativprogramm. Denn die Thriller-Serie Black Doves nimmt euch mit in die düstere Vorweihnachtszeit Londons, wo Keira Knightley und Ben Whishaw als Spionin und Auftragsmörder in ein Mordkomplott internationalen Ausmaßes verwickelt werden. Über sechs Folgen liefert Black Doves grimmig-britischen Charme und intrigenreiche Hochspannung.

Keira Knightley und Ben Whishaw auf geheimer Mission: Darum geht's in Thriller-Serie Black Doves auf Netflix

Um eine schwierige Vergangenheit hinter sich zu lassen, schließt sich Helen Webb (Knightley) der britischen Geheimorganisation Black Doves an, um für diese Informationen zu sammeln und weiterzugeben. Als Ehefrau des hochrangigen Politikers Wallace Webb (Andrew Buchan) fristet sie trotz zweier Kinder so ein unglückliches Leben im Schatten, das sie in die Arme einer Affäre treibt. Als ihr Geliebter Jason (Andrew Koji) jedoch eines Tages ermordet wird, scheint das Kartenhaus langsam aber sicher in sich zusammenzufallen – denn Helen könnte nun die nächste sein.

Die Black Doves stellen ihr zum Schutz einen alten Bekannten zur Seite ‒ den Triggerman Sam Young (Whishaw), mit dem Helen ihre ersten Schritte bei der Organisation teilte. Doch Sam bringt seine ganz eigene verheerende Vergangenheit und neue Probleme mit sich. Gemeinsam versuchen die beiden, lose Enden zu verknüpfen und auf die Suche nach Jasons Mörder:innen zu gehen. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel inmitten der vorweihnachtlichen britischen Metropole beginnt ...

Black Doves - S01 Trailer (Deutsch) HD

Knightley und Whishaw sind das Thriller-Duo, das am Netflix-Himmel gefehlt hat

Agent:innen-Thriller tummeln sich in der Streaming-Landschaft aktuell wie Sand am Meer. Während bei WOW vor kurzem The Day of the Jackal mit Eddie Redmayne gestartet ist, legte Paramount+ mit der Serie The Agency erst vor wenigen Tagen nach, in der Michael Fassbender und Richard Gere gemeinsam auf geheime Mission gehen. Dass Netflix ausgerechnet jetzt mit Black Doves in den Startlöchern steht, könnte beinahe wie eine Antwort wirken, wäre die Serie nicht perfekt und gezielt zur Weihnachtszeit konzipiert.

Nicht weniger starbesetzt als die Genre-Verwandtschaft der Konkurrenz wartet die Thriller-Serie mit Keira Knightley und Ben Whishaw mit zwei Top-Vertreter:innen ihrer Generation auf, die ihren Namen in dem Netflix-Thriller auch alle Ehre machen. Nachdem Knightley sich in den letzten Jahren eher selten im Kino hat blicken lassen, ist es umso erfreulicher, den Fluch der Karibik-Star mal wieder in einer größeren Rolle zu sehen, in der sie ihr gewohntes Können unter Beweis stellen kann. Auch Whishaw glänzt als verschwiegener und queerer Auftragskiller, der hier den perfekten Gegenpol zu Knightley verkörpert.

Zusammen bilden sie ein Odd Couple, das von der Vergangenheit heimgesucht wird und nach Antworten sucht. Dabei treibt es sie durch Londons Ministerien und den Untergrund, wo es vor gelackten und verschrobenen Gestalten wimmelt, die mit Sarah Lancashire (Happy Valley), The Crown-Star Luther Ford, Harry Potter-Alumna Kathryn Hunter und weiteren bekannten Gesichtern treffend besetzt sind. Die Stars bleiben jedoch klar Knightley und Whishaw, deren schwarzhumorige Dynamik die Thriller-Serie über ihre kurzweilige Laufzeit trägt und die Lücke großartig füllt, die das Genre bei Netflix zuletzt verbuchen konnte.

Black Doves öffnet Fragen für Staffel 2 – und auf die können sich Fans jetzt schon freuen

Auch wenn die Serie zuweilen am typischen Netflix-Look krankt und auch in der Ästhetik mehr britische Grimmigkeit vertragen könnte, besticht sie dennoch mit einer unkonventionellen Erzählweise, die immer wieder zwischen Gegenwart und Vergangenheit, Traum und Realität springt. Besonders Sams Figurengeschichte erhält dadurch den nötigen Raum und Tiefe, um seinen komplexen Charakter verständlich zu machen. Helen gibt uns bis zum packenden Ende ein paar mehr Fragezeichen auf, die jedoch sicherlich noch Antworten finden sollen.

Netflix hat Black Doves nämlich bereits vor Streaming-Start eine 2. Staffel spendiert. Ihr könnt eure Zeit also getrost in die vorerst sechs Folgen der Netflix-Serie investieren und euch von dieser starbesetzten und mörderischen Weihnachtsgeschichte in festliche Stimmung bringen lassen. Für Nachschub ist bereits gesorgt. Black Doves läuft seit dem 5. Dezember 2024 auf dem Streamer.

Grundlage für diesen Serien-Check waren alle sechs Folgen der ersten Staffel von Black Doves.