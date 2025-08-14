Neue Netflix-Serie kratzt sofort am Wednesday-Thron – sie ist erst vor einem Tag erschienen

Die Wednesday-Vorherrschaft in den Netflix-Serien-Charts wird aktuell ausgerechnet von einer Gruppe in Pastellfarben gekleideter Teenagern bedroht.

Finster-Frollein Wednesday Addams (Jenna Ortega) hat die Charts von Netflix seit dem Start der 2. Staffel ihres Formats wieder fest in ihren blassen Krallen. Konkurrenz bekommt sie jetzt von einer brandneuen französischen Serie, die von Vibe und Farbgebung her das komplette Gegenteil der schwarzhumorigen Horror-Comedy zu sein scheint.

Platz 2 wird neuerdings von Young Millionaires belegt, das erst seit dem 13. August 2025 bei Netflix online ist.

Netflix-Neustart Young Millionaires wird Wednesday in den Serien-Charts gefährlich: Darum geht's

In Young Millionaires gewinnen vier 17-Jährige aus Marseille 17 Millionen Euro im Lotto. Im Rausch des Reichtums fängt die verschworene Clique sofort an, in Saus und Braus zu leben, obwohl sie auf eine volljährige Freundin angewiesen sind, um das Preisgeld erhalten zu können. Ein verlockendes Vermögen und ungestüme Adoleszenz kollidieren, währen die Situation eskaliert und plötzlich viel mehr auf dem Spiel steht, als Abschlussarbeiten und Familiendramen.

Dargestellt werden die vier Lotto-Glückspilze von relativen Newcomern aus Frankreich:

Den Young Millionaires-Serienschöpfer Igor Gotsman kennt man (zumindest in seinem Heimatland) durch die Netflix-Comedy Joint Venture, in der ein koscherer Schlachter auf Cannabis umschwenkt, und die Miniserie Fiasco über einen Regisseur, dessen erster Film zur absoluten Katastrophe wird. Mit seinem neuen Projekt scheint er nun ernsthaftere Dramatöne anzuschlagen.

So sehen die Serien-Charts von Netflix aktuell aus:

Es liegen acht Episoden in der 1. Staffel von Young Millionaires vor. Ob es danach noch weitergehen wird, hat Netflix bis dato nicht entschieden. Wednesday in den Charts einzuholen könnte sicher nicht schaden für eine Verlängerung ...

