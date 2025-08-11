Sie spielte Wednesday vor 70 (!) Jahren: Lernt Jenna Ortegas Vorgängerin in 15 kostenlosen Folgen kennen

Das Warten auf den nächsten Schwung Wednesday-Episoden hat begonnen. Vertreiben könnte man sich die Zeit mit 15 Gratis-Folgen der Addams Family, mit der im TV alles anfing.

Charles Addams' Zeitungs-Comicstrip über eine exzentrische Familie alten Geldes wurde bereits 1938 (!) im New Yorker abgedruckt. Es dauerte aber noch bis in die 60er Jahre, bis Die Addams Family mit makabrem Charme, angefinstertem Humor und überraschend herzlichem Familienzusammenhalt auf den TV-Bildschirmen erschien.

Wednesday-Fans, die zwischen den Netflix-Folgen schon immer wissen wollten, was es mit der schwarz-weißen Originalserie auf sich hat, haben seit geraumer Zeit komplett gratis die Gelegenheit dazu. Über ein Dutzend Folgen sind nämlich nur einen Klick entfernt.

Schnipp, schnipp!

Für Wednesday-Fans zum Streamen: 15 Folgen Addams Family gratis auf YouTube

Zwei Sitcom-Staffeln lang wurde damals der Goth-Grundstein für jede weitere Version der seltsam-subversiven Sippe gelegt. Mit dem sich durch jede Folge ziehendem Zentral-Joke, dass Familie Addams trotz ihrer morbiden Andersartigkeit unheimlich glücklich und vernarrt ineinander ist. Oft im gravierenden Gegensatz zu den konventionellen Mitmenschen nuklearer Familien mit weniger diabolischen Traditionen.

Wie charmant diese Prämisse bereits von 1964 bis 1966 funktionierte, könnt ihr in einer offiziellen Playlist auf YouTube unter die Lupe nehmen. MGM hat dort 15 ausgewählte Episoden hochgeladen, die innerhalb von fünf Jahren mehrere Millionen Sichtungen angesammelt haben.

Kleiner Wermutstropfen für hiesige Fans: Es ist lediglich die englische Originaltonspur vorhanden. Automatisch generierte, deutsche Untertitel kann man sich aber jederzeit über die YouTube-Einstellungen hinzuschalten. Wer die deutsche Synchro oder mehr als 15 Folgen sehen möchte, muss sich die Addams Family-DVDs von MGM* besorgen.

Auch interessant:

Wednesday Addams: Schon immer eine kleine Ikone

Wednesday-Darstellerin Lisa Loring verstarb als letztes Cast-Mitglied der Originalserie im Januar 2023 im Alter von nur 64 Jahren – nur zwei Monate nach dem Serienstart der Netflix-Serie. Als diese mit Titelstar Jenna Ortega neues Interesse an der Addams-Tochter generierte, setzte MGM der Vorgängerin aus den 60ern auf dem selben YouTube-Kanal ein kleines Video-Denkmal, indem man die Szene mit ihrem originalen Wednesday-Tanz hochlud. Sie wurde seitdem von über 5 Millionen Leuten angesehen. Hier ist sie:

Der übrige Addams Family-Cast setzte sich damals folgendermaßen zusammen:

In dieser Zusammenstellung wurde bereits vor 70 Jahren auf dem TV-Bildschirm etabliert, wie die Addams Family in ziemlich jeder zukünftigen Version funktionieren würde. Allen voran nahm sich die 90er-Filmreihe mit Raúl Juliá als Gomez, Anjelica Huston als Morticia und Christina Ricci als ultimative Wednesday diese Originalserienversion zum Vorbild.

Tim Burtons Netflix-Serie macht seit zwei Staffeln einiges anders und spricht ein Harry Potter- und Marvel-Publikum stärker an: Die liebevoll konzipierten Figuren erkennt man aber auch all die Jahre später noch.

