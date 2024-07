Neue Regeln: Das ist im Dschungelcamp der Legenden dieses Jahr anders

Mit Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden kommt im Sommer eine weitere Staffel des beliebten Formats. Doch es wird diesmal einige Änderungen geben.

Zuerst das Offensichtliche: In der Sommer-Ausgabe des Dschungelcamps werden nicht etwa neue Kandidat:innen ihre Zeit unter freiem Himmel verbringen. RTL holt diesmal die Crème de la Crème in den Dschungel: 13 ehemalige Kandidaten und Kandidatinnen, die schon damals in ihren jeweiligen Staffeln für ordentlich Drama und Kontroversen sorgten. So sehen sich unter anderem altbekannte Gesichter wie Elena Miras und Danni Büchner wieder, die schon in Staffel 14 aneinandergeraten sind.

Auf welche Änderungen müssen sich die Zuschauer noch einstellen?

Während die vergangenen Shows jeden Abend Live-Bilder aus dem Camp lieferten, ist die Allstar-Staffel im Gegensatz zu ihren Vorgängern bereits abgedreht worden. Das bedeutet im weiteren Verlauf, dass die Zuschauer diesmal kein Mitbestimmungsrecht haben, wer das Camp verlassen soll und wer bleiben darf. Auch den Dschungel werden wohl eingefleischte Kakerlaken-Fans nicht wiedererkennen. Zu Recht! Denn diesmal zogen die Promis nicht etwa in den australischen Busch. Das Camp wurde für die Jubiläums-Staffel nach Südafrika verlegt.

Über zwei bekannte Gesichter dürfen sich die Fans aber weiterhin freuen. Die Moderation übernehmen wie auch sonst Sonja Zietlow und Jan Köppen. Und auch für die Sicherheit und Gesundheit der Camp-Bewohner ist mit Dr. Bobs jahrelanger Expertise weiterhin gesorgt.

RTL Auch in diesem Jahr wird sich Dr. Bob um die Gesundheit der Camper kümmern

Keine mentale Unterstützung für die Camper

Diesmal müssen sich die Teilnehmenden wohl gegenseitig unterstützen. Denn wie die Bild berichtete, seien in dieser Spezialausgabe vom Dschungelcamp keine Begleitpersonen erlaubt. So sollen die Kandidat:innen auch nach einem Rauswurf direkt die Heimreise antreten. In den vorherigen Staffeln sind die ausgeschiedenen Stars für die große Wiedersehensshow noch vor Ort geblieben.

Wann und wo kann ich das Dschungelcamp der Legenden gucken?

Die Ausstrahlung soll diesmal zur Primetime um 20:15 Uhr auf RTL beginnen. Ab dem 15.08. sollen die Dschungel-Allstars dann jeden Abend für zwei Wochen über die Bildschirme flimmern. Der Starttermin ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt worden.

