Neue Yellowstone-Serie zieht weiteren Casting-Coup ab und vergibt einen der wichtigsten Jobs

Das Yellowstone-Spin-off über Beth und Rip hat eine weitere Hauptrolle mit einem großen Star besetzt. Außerdem wurde der Showrunner-Posten vergeben.

Yellowstone ist zu Ende, lang lebe Yellowstone ... denn der Western-Serienkosmos von Taylor Sheridan hat noch einige Spin-offs in sich. Allen voran jenes über Beth und Rip auf der Dutton Ranch. Für dieses wurde nun eine neue Hauptrolle und der Showrunner-Posten besetzt. Beide mit sehr passenden Leuten, die wie Arsch auf Sattel passen.

Annette Bening wird in neuer Yellowstone-Serie mitspielen

In der Serie mit dem Arbeitstitel The Dutton Ranch wird die renommierte Schauspielgröße Annette Bening sich dem Hauptcast anschließen. Die Golden Globe-Gewinnerin mit mehreren Oscar-Nominierungen auf dem Buckel kennt man aus Filmen wie American Beauty, Grifters, Being Julia oder dem Western Open Range - Weites Land. Als Nächstes wird sie außerdem in der Apple-Serie Lucky zu sehen sein. Welchen Part sie in der Yellowstone-Serie übernehmen soll, ist laut Deadline noch nicht raus.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Posten des Chefautors an Chad Feehan ging. Der konnte bereits Western-Erfahrung als Showrunner von Lawmen: Bass Reeves sammeln und war darüber hinaus als Produzent und Autor für Ray Donovan mitverantwortlich.

Die Dutton Ranch-Serie ist nicht das einzige neue Spin-off

Neben dem Yellowstone-Ableger mit Beth (Kelly Reilly) und Jamie (Wes Bentley) wird es auch noch die Serie The Madison mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell, das in der Gegenwart spielende Yellowstone: 6666, Y: Marshals und das Spin-off 1944 geben.

Die besagte Serie über Beth und Rip auf der Ranch soll bereits im November 2025 bei Paramount+ an den Start gehen.