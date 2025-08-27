Neue Yellowstone-Serie bestätigt Rückkehr von 3 Fan-Lieblingen – doch ein wichtiges Dutton-Mitglied fehlt

Das Yellowstone-Universum setzt Kayce Duttons Geschichte mit dem neuen Spin-off Y: Marshals fort. Jetzt wurde auch die Rückkehr von drei weiteren Stars enthüllt.

Nach dem Ende von Yellowstone beginnt bald eine neue Ära für das moderne Western-Franchise, das die Geschichte der Familie Dutton mit neuen Spin-off-Serien fortsetzt. Während Beth und Rip in The Dutton Ranch demnächst um ihre neue Ranch kämpfen müssen, folgt Kayce Dutton in seinem eigenen Ableger Y: Marshals im nächsten Jahr einer neuen Mission. Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit einigen weiteren bekannten Gesichtern.

Yellowstone-Spin-off Y: Marshals bringt drei weitere Stars aus dem Original zurück

Wie TVLine berichtet, wurde jetzt ein Großteil der Besetzung der neuen Yellowstone-Serie bekanntgegeben. Während Luke Grimes erneut in die Rolle des Kayce Dutton schlüpft, kehren noch drei weitere Stars zurück, die in allen 5 Staffeln des Originals zu sehen waren. Gil Birmingham und Mo Brings Plenty sind als Thomas Rainwater und dessen rechte Hand Mo zu sehen. Brecken Merrill übernimmt auch im Spin-off den Part des jüngsten Dutton-Spross Tate Dutton.

Yellowstone-Fans wird aber direkt auffallen, dass im Cast des Spin-offs ein wichtiger Name fehlt. Schauspielerin Kelsey Asbille, die seit der ersten Folge an als Kayces Ehefrau Monica Dutton zur Stammbesetzung von Yellowstone gehörte, wird voraussichtlich nicht in Y: Marshals dabei sein, wie Deadline anmerkt.

Die Handlung von Y: Marshals setzt nach dem Ende von Yellowstone an. Kayce lässt seine Arbeit als Rancher hinter sich, um sich einer Einheit von U.S. Marshals anzuschließen, die im Bundesstaat Montana Kriminalität und Gewalt bekämpfen. Als moderner Cowboy mit Erfahrungen als ehemaliger Navy SEAL bringt Kayce die besten Voraussetzungen für den neuen Job mit sich.

Entwickelt wurde die Serie vom ehemaligen SEAL Team-Showrunner Spencer Hudnut. Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan ist lediglich als ausführender Produzent mit an Bord. Zur weiteren Besetzung von Y: Marshals gehören Logan Marshall-Green (Upgrade) als Kayces früherer Militär-Kumpel Pete Calvin, Arielle Kebbel (9-1-1) als Belle, Ash Santos (Mayor of Kingstown) als Andrea, Tatanka Means (Horizon) als Miles sowie Brett Cullen (Ransom Canyon) als Harry Gifford, der Anführer der U.S. Marshals in Montana.



Wann startet die Yellowstone-Serie Y: Marshals?

Y: Marshals soll im Frühjahr 2026 bei CBS ausgestrahlt werden. Das Spin-off ist die erste Serie aus dem Yellowstone-Franchise, die für das klassische Network-TV und nicht für Paramount Network oder Paramount+ entsteht. Wann und wo die Serie in Deutschland starten wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

