Neuer 65-Zoll-Preistipp: 4K-TV mit Premium-Ausstattung katapultiert Preis-Leistung in eine ganz neue Dimension

Das Preis-Leistungs-Segment bei 4K-TVs ist hart umkämpft und es ist erstaunlich, was man schon für moderate Preise bekommt. MediaMarkt hat gerade ein besonders gutes Angebot parat: ein Mini-LED-TV mit 65 Zoll.

Der Hisense U7KQ ist das Top-Modell des Herstellers und hat in mehreren Tests sehr gut abgeschnitten. Den 65-Zoll-TV mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und einer wirklich fetten Ausstattung inkl. Dolby Vision gibt es jetzt bei MediaMarkt für schlappe 799 * Euro. Für einen Einstiegs-OLED-Fernseher zahlt ihr selbst im Angebot mindestens 200 Euro mehr!



Hisense U7KQ: So günstig bekommt ihr keinen vergleichbaren 65-Zoll-TV

Das Display kann werden unterstützt, unter anderem Dolby Vision IQ, HDR10 und HDR10+. Dolby Vision IQ passt das Bild sogar live an die Lichtverhältnisse in eurem Zimmer an.

Das Display kann sich sehen lassen und überzeugt mit seiner in dieser Preisklasse sehr guten Bildqualität. Zu verdanken hat der Hisense-Fernseher das der Mini-LED-Hintergrund-Beleuchtung und dem Full Array Local Dimming, was beides für präzise, knackscharfe Kontraste und satte Farben sorgt.

Zwar haben die teureren OLED-TVs bisher die Nase bei der Bildqualität vorn, aber Sony setzt in seiner neuen High-End-Serie sogar auch auf Mini-LED – das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.

Zurück zum Hisense: Das Fachmagazin hifi.de hatte den Fernseher im Testlabor und lobte das "licht- und kontraststarke Bild mit tollem Schwarzwert" und die "fette Ausstattung". Allerdings haben die Expert:innen auch etwas Kritik: Der Ton ist solide, verliert aber bei hohen Lautstärken die Kontrolle und das Bild ist nicht sehr blickwinkelstabil. Das heißt, dass die Bildqualität abnimmt, wenn ihr seitlich auf den TV schaut.

Wenn euch guter Sound im Heimkino wichtig ist, dann solltet ihr ohnehin auf eine Soundbar oder ein Surround-System setzen. Bei Amazon bekommt ihr gerade eine Dolby Atmos-Soundbar von Bose * für unter 400 Euro, auch ein absoluter Preis-Tipp.

Und auch an Konsolen-Spieler:innen hat Hisense gedacht: HDMI 2.1 mit 4K144Hz ist an Bord, ebenso ALLM, VRR und Freesync, damit ihr jederzeit verzögerungsfrei zocken könnt.

Bis zum 6. Mai habt ihr noch Zeit, bei den MediaMarkt-Frühlings-Deals zu shoppen, allerdings können wir nicht garantieren, dass der Hisense 65U7KQ auch bis zum Schluss verfügbar sein wird.

