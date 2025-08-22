Neuer Fantasy-Trailer schickt Margot Robbie & Colin Farrell auf eine Reise in die Vergangenheit

In ihrem gemeinsamen Fantasy-Film A Big Bold Beautiful Journey begeben sich Margot Robbie und Colin Farrell auf eine emotionale Zeitreise. Nun gibt es einen neuen Trailer dazu.

Wer würde nicht gerne gewisse Erinnerungen aus der Vergangenheit noch einmal durchleben? Diese Gelegenheit bekommen Margot Robbie (Barbie) und Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) in ihrem ersten gemeinsamen Film A Big Bold Beautiful Journey. Sony hat zu der Fantasy-Romanze einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt:

A Big Bold Beautiful Journey - Trailer 2 (English) HD

Darum geht es in A Big Bold Beautiful Journey mit Margot Robbie und Colin Farrell

Robbie und Farrell spielen in dem Film Sarah und David, die nach ihrem erstmaligen Aufeinandertreffen schicksalhaft miteinander verbunden zu sein scheinen. In einem Wald stoßen die beiden nämlich auf eine geheimnisvolle rote Tür, die den Startpunkt einer unglaublichen Reise darstellt.

Fortan gelangen sie gemeinsam an verschiedene Punkte ihrer jeweiligen Vergangenheit und können dabei bestimmte Situationen noch einmal erleben. Zugleich kommen sich die alleinstehenden Sarah und David mit jeder Station auf ihrer emotionalen Zeitreise näher. Der Beginn einer großen Liebe?

Der neue Trailer zu A Big Bold Beautiful Journey bietet ein ähnliches Stimmungsbild wie schon der erste Einblick. Demnach hält das romantische Fantasy-Drama von Regisseur Kogonada (After Yang) wohl so einige emotionale und melancholische Momente bereit.

Neben dem Star-Duo Robbie und Farrell gehören unter anderem Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Lily Rabe (American Horror Story), Hamish Linklater (Midnight Mass) und Billy Magnussen (Road House) zum Cast des Films.

Wann startet A Big Bold Beautiful Journey im Kino?

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, um die Fantasy-Romanze auf der großen Leinwand sehen zu können. A Big Bold Beautiful Journey startet am 2. Oktober 2025 in den deutschen Kinos.