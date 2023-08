Neuer Hammer-Deal bei Amazon: 2 Echo Pop-Lautsprecher gibt es gerade zusammen für unter (!) 50 Euro

Smarthome-Fans, aufgepasst: Amazon verkauft gerade den neuen Echo Pop Lautsprecher zum absoluten Schnäppchenpreis.

Klein, aber fein lautet das Motto bei Amazons neuem Bluetooth-Lautsprecher Echo Pop. Doch obwohl es sich bei dem smarten Mini-Speaker um den jüngsten Zuwachs der Echo-Familie handelt, lockt der Online-Händler aktuell mit einem nahezu unschlagbaren Angebot.

Denn ihr könnt den Echo Pop nicht nur zum absoluten Schnäppchenpreis kaufen, sondern zusätzlich ein besonderes Angebot wahrnehmen: Per Aktionscode erhaltet ihr nämlich zwei Echo Pops zum Preis von einem.



Ultra günstig: Echo Pop jetzt zum Tiefpreis bei Amazon kaufen Deal Zum Deal

Nicht verpassen: Amazons Echo Pop jetzt unschlagbar günstig kaufen

Amazon verkauft den Echo Pop normalerweise für 54,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung). Im Rahmen einer Rabattaktion kostet der smarte Speaker jetzt aber nur noch schmale 29,99 Euro und ist damit gegenüber der UVP um 45 Prozent reduziert.



Amazon Echo Pop

Aber der echte Kracher ist das Angebot, das ihr mit dem Aktionscode ECHOPOP wahrnehmen könnt: Gebt ihr diesen Code in eurem Warenkorb ein, zahlt ihr nur 48,98 Euro für zwei Echo Dots. Das ist günstiger als der herkömmliche Preis für einen einzelnen Echo Dot und entspricht einem weiteren Rabatt von 5,50 Euro pro Gerät.



Wenn ihr noch mehr sparen wollt, könnt ihr zudem von Amazons Trade-In-Angebot profitieren. Dazu müsst ihr lediglich ein Echo-Gerät, das ihr auf Amazon gekauft habt, in eurem Konto für den Trade-In markieren. Dann versendet ihr das Altgerät kostenfrei an Amazon und erhaltet einen Gutschein in Höhe des Warenwerts eures alten Echos sowie einen Rabatt von 25 Prozent auf den Neukauf.

Echo Pop: Kompakter Smart-Speaker mit Alexa-Support - Warum lohnt sich der Kauf?

Der Echo Pop, der seit 2023 das Portfolio der Smart-Speaker aus dem Hause Amazon erweitert, ist der kleinste und zugleich günstigste Lautsprecher * der Echo-Serie. Trotzdem überzeugt er Käufer auf Amazon mit einem großartigen Klang und der einfachen Einrichtung.

Echo Pop-Angebot bei Amazon Deal Zum Deal

Auf Amazon erreicht der Lautsprecher bei rund 1.000 Reviews eine Durchschnittswertung von 4,5 Sternen. Neben der Klangqualität und dem Alexa-Support kassiert er vor allem für die kompakte Größe viel Lob, weshalb er sich nach Meinung seiner Nutzer perfekt in das eigene Smarthome integrieren lässt.

* Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.