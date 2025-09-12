Neuer Marvel-Leak: So soll Robert Downey Jr. als Doctor Doom in Avengers 5 aussehen

Ein neu aufgetauchtes Foto zeigt Robert Downey Jr. in seiner großen Bösewicht-Rolle in Avengers 5. Der Doctor Doom-Leak ist keine offizielle Bestätigung, sieht aber realistisch aus.

Der kommende Marvel-Blockbuster Avengers 5: Doomsday wird der wichtigste Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) seit Avengers 4: Endgame. In den letzten Jahren hat das Superhelden-Franchise merklich an kommerzieller Kraft verloren und viele Filme sind an den Kinokassen deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Ein Mega-Spektakel mit unzähligen Figuren aus dem Multiversum und Robert Downey Jr.s MCU-Rückkehr als Doctor Doom sollen es jetzt richten.

Jetzt ist ein neues Bild aufgetaucht, das den Iron Man-Star im Anzug des großen Bösewichts zeigt. Der Leak sieht realistisch aus.

Neues Foto präsentiert Robert Downey Jr. als Avengers 5-Bösewicht

Laut SlashFilm ist im Rahmen der aktuell stattfindenden Disney Merchandise Expo in China ein Bild von Downey Jr. als Doctor Doom aufgetaucht. Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen:

Ob der Marvel-Star im finalen Film wirklich so aussieht, ist nicht klar. Bei dem Bild könnte es sich auch um Concept Art handeln, die vom späteren Doctor Doom-Look in Avengers 5 abweicht. Bis jetzt macht der Leak aber einen realistischen Eindruck. Viele Marvel-Fans werden sich sicher auch fragen, ob Downey Jr. dann auch ohne den Bösewicht-Anzug zu sehen sein wird.

In einer Post-Credit-Szene des letzten MCU-Blockbusters The Fantastic Four: First Steps hatte der neue Doctor Doom bereits einen ersten Auftritt. Dabei war er aber nur andeutungsweise im Bild zu sehen.

Wann startet Avengers 5 im Kino?

Spätestens ab dem 16. Dezember 2026 sind wir alle schlauer. Dann startet Avengers 5: Doomsday in den deutschen Kinos. Zur genauen Story von Avengers 5 gibt es noch keine konkreten Infos. Fest steht aber schon, dass der Marvel-Blockbuster zahlreiche bekannte Stars und ihre Figuren vereint.

Zum bekannten Cast zählen bislang unter anderem Chris Hemsworth als Thor, Paul Rudd als Ant-Man, Anthony Mackie als Captain America, Sebastian Stan als Winter Soldier, Vanessa Kirby als Invisible Woman, Pedro Pascal als Mister Fantastic, Ebon Moss-Bachrach als The Thing, Letitia Wright als Black Panther, Florence Pugh als Yelena Belova, Channing Tatum als Gambit, Simu Liu als Shang-Chi und Tom Hiddleston als Loki.