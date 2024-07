Mega-Überraschung: Robert Downey Jr. kehrt in Avengers 5 zurück – als Doctor Doom

Iron Man ist tot, aber Robert Downey Jr. kehrt ins MCU zurückkehren. In Avengers 5 und 6 wird er als Bösewicht Doctor Doom das Fürchten lehren und das ist nicht alles.

Er war der erste und größte Star des Marvel Cinematic Universe, doch 2019 nahm Iron Man-Darsteller Robert Downey Jr. seinen Abschied.

Fünf Jahre nach Avengers: Endgame hat er sich nun mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Robert Downey Jr. wird in Avengers 5 und 6 zum Superschurken Victor von Doom. Bei der Comic-Con in San Diego trat Downey Jr. vergangene Nacht auf die Bühne, um die Rückkehr zu verkünden.

Robert Downey Jr. wird in Avengers: Doomsday mit den Russo-Brüdern wiedervereint

Oscarpreisträger Robert Downey Jr. wird also von der Heldenrolle zum Bösewichts-Lager wechseln, aber nicht irgendeinen Baddie spielen. Victor von Doom gehört zu den bekanntesten Marvel-Schurken und wird besonders mit den Fantastic 4 assoziiert (dazu später mehr). Der geniale Wissenschaftler und Zauberer trägt eine Eisenmaske über seinem vernarbten Gesicht, die auch Oppenheimer-Star Robert Downey Jr. bei seiner Enthüllung in San Diego in Händen hielt:

Folgendes wurde bei der Comic-Con über die neu gestaltete Marvel-Zukunft bekannt gegeben (via Variety ):

Robert Downey Jr. wird in Avengers: Doomsday im April 2026 und in Avengers: Secret Wars im Mai 2027 auftreten



und in auftreten Regie führen die Brüder Joe und Anthony Russo, die schon Infinity War und Endgame inszeniert haben

Endgame- und Infinity War-Co-Autor Stephen McFeely schreibt die Drehbücher.

Wie sich das neue Avengers-Team in den Filmen zusammensetzt, ist noch nicht bekannt.

Das MCU hat jedenfalls den neuen Bösewicht für die Multiverse-Saga gefunden. Ursprünglich hieß Avengers 5 bekanntlich The Kang Dynasty, doch nach der Verurteilung von Jonathan Majors, feuerte Marvel den Kang-Darsteller. Nun wird Doctor Doom zum Hauptschurken der Marvel-Zukunft.

Robert Downey Jr. könnte schon nächstes Jahr als Doctor Doom zu sehen sein

Ausgerechnet Tony Stark-Darsteller Robert Downey Jr. wird sozusagen der neue Thanos, was die Frage in den Raum stellt, ob er vor seiner Avengers-Rückkehr in anderen Filmen Kurzauftritte haben wird. Naheliegend wäre The Fantastic Four: First Steps, der im Juli 2025 in den Kinos startet. Der Film bildet den Auftakt von Phase 6 und wartet mit Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn and Ebon Moss-Bachrach in den Hauptrollen auf.

Offiziell verkündet wurde das aber noch nicht. Fest stehen hingegen die kommenden MCU-Filme nach Deadpool & Wolverine, der gerade in den Kinos läuft:

Captain America: Brave New World - 12. Februar 2025



Thunderbolts* - 30. April 2025



The Fantastic Four: First Steps - 23. Juli 2025



Blade - 05. November 2025



Avengers: Doomsday - 29. April 2026



Avengers: Secret Wars - 05. Mai 2027



Wie Robert Downey Jr.s Doctor Doom-Auftritt in der Geschichte von Phase 6 erklärt wird, bleibt abzuwarten. Aber das Multiversum und seine Varianten bieten einigen Spielraum.