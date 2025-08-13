Neuer Netflix-Film schickt Cillian Murphy in 24-Stunden-Nervenzusammenbruch: Schaut den ersten Trailer

Ein Trailer wie eine Panikattacke: Der erste Einblick in das Netflix-Drama Steve lässt Hauptdarsteller Cillian Murphy keine Sekunde zur Ruhe kommen.

Cillian Murphys Figuren sind selten die fröhlichsten. Egal ob der innerlich zerrissene Erfinder der Atombombe in Oppenheimer oder ein tragischer Gangster in Peaky Blinders, oft sind sie in ihren Rollen gefangen und ringen mit aller Macht um das kleine bisschen Hoffnung, das ihnen bleibt. Ähnlich ist es auch im Trailer zu Murphys neuem Netflix-Film Steve.

Schaut euch hier den ersten Steve-Trailer an:

Steve - Trailer (Deutsch) HD

Cillian Murphy kämpft im Netflix-Drama Steve um das Schicksal junger Männer

Steve dreht sich um einen gleichnamigen Lehrer (Murphy) für schwer erziehbare männliche Jugendliche, der in einer britischen Einrichtung Mitte der 90er gegen die Verzweiflung kämpft. Insbesondere einer seiner Schützlinge, Shy (Jay Lycurgo) ist ihm dabei ins Auge gefallen. Er versucht, ihm auf die Beine zu helfen und verbraucht dabei seine gesamte Kraft.

Das Resultat sieht aus wie eine Panikattacke: Der Film zeichnet laut offizieller Beschreibung nur einen einzigen Tag in Steves Leben nach – doch innerhalb dieser 24 Stunden prasseln ohne Pause Probleme und Herausforderungen auf ihn ein.

Steve ist eine Regiearbeit von Tim Mielants (Small Things Like These). Das Drehbuch schrieb der Autor Max Porter nach seinem eigenen, stellenweise experimentellen Roman Shy.

Auch interessant:

Wann kommt Steve zu Netflix?

Der erste Trailer zum rasanten Netflix-Drama enthüllt auch den Starttermin des Films: Steve wird am 3. Oktober 2025 beim Streaming-Dienst landen. Neben Murphy und Lycurgo sind unter anderem Emily Watson (Chernobyl), Tracey Ullman (Black Doves) und Simbi Ajikawo (Top Boy) im Film zu sehen.

Steve ist darüber hinaus nicht der einzige Netflix-Film, in dem in nächster Zeit Cillian Murphy auftaucht: The Immortal Man befindet sich aktuell in der Postproduktion und soll einen Epilog zur Hit-Serie Peaky Blinders bilden. Einen Starttermin gibt es aber noch nicht.