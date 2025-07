Cillian Murphy ist in 28 Years Later 2 und (!) 3 dabei: So groß wird seine Rolle sein

In zwei Wochen startet die Horror-Fortsetzung 28 Years Later und es gibt Hoffnung für die Cillian Murphy-Fans, denn der Schauspieler wird in der Reihe mitspielen.

Vom ersten Trailer zur langersehnten, späten Fortsetzung 28 Years Later an, spekulierten Fans um die Rückkehr von Oscar-Preisträger Cillian Murphy. Er spielte die Hauptrolle im allerersten Teil der Reihe namens 28 Days Later aus dem Jahr 2002. Kürzlich bestätigte Regisseur Danny Boyle gegenüber IGN , dass wir den Schauspieler tatsächlich in den kommenden 28-Fortsetzungen sehen werden, jedoch müssen sich Fans noch etwas gedulden.

Cillian Murphy wird in 28 Years Later 2 eine kleine Rolle haben – und in Teil 3 eine große

Schon Anfang des Jahres bestätigte Entertainment Weekly , dass Cillian Murphy als Executive Producer an der Fortsetzung 28 Years Later beteiligt ist, jedoch nicht vor der Kamera zu sehen sein wird. "28 Years" ist aber zum Glück als Trilogie geplant und laut Boyle ist Murphy dabei:

Er ist im zweiten [Film]. Ich sollte nicht zu viel verraten.

Die gute Nachricht ist, dass Teil 1 und 2 der neuen Reihe direkt hintereinander gedreht wurden und der zweite Teil 28 Years Later: The Bone Temple bereits im Januar 2026 in den Kinos erscheinen wird. Die schlechte Nachricht: Murphy wird wohl nur kurz zu sehen sein, denn eine größere Rolle ist erst für Teil 3, 28 Years Later: Part III, vorgesehen, bei dem die Finanzierung aktuell noch aussteht.

Es wird wohl davon abhängen, wie der erste Film läuft. Aber wenn wir gut abschneiden, bekommen wir hoffentlich grünes Licht für das Geld und den dritten. Alle warten darauf, auch Cillian.

Alle 28-Teile und Cillian Murphys Rolle:

28 Days Later: Hauptrolle

28 Weeks Later: nicht dabei



28 Years Later: nicht dabei

28 Years Later: The Bone Temple: Gastrolle

28 Years Later: Part III: Hauptrolle

Wann starten 28 Years Later 2 und 3 in den Kinos?

Obwohl jeder Film eine in sich geschlossene Geschichte erzählt, wird es eine Art Epilog geben, der schon in den nächsten Teil einführt. Laut Boyle wird es ein sehr ambitioniertes Projekt, das erneut aus der Feder des 28 Days Later-Autors Alex Garland stammt. Womöglich sprengt das Duo wieder die Genre-Grenzen, immerhin schreibt 28 Years Later schon jetzt Filmgeschichte, ist er doch der erste Blockbuster, der komplett mit iPhones und Action-Kameras gedreht wurde.

Mehr 28 Years Later-News:

Seit dem 19. Juni 2025 ist 28 Years Later in Deutschland im Kino zu sehen. Der Kinostart für 28 Years Later: The Bone Temple ist für den 15. Januar 2026 vorgesehen, in dem wir dann zumindest ein bisschen von Cillian Murphy sehen werden. Für 28 Years Later: Part III gibt es noch keinen Kinostart.