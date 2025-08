Neuer Netflix-Thriller könnte Untamed in den Serien-Charts vom Thron stoßen: 10 Folgen voller Sünden warten

Untamed hat sich zwei Wochen lang in den Netflix-Charts auf Platz 1 gehalten. Nun droht eine neue sündige Thriller-Serie, den Thron für sich zu erobern.

Untamed hat vor zwei Wochen Eric Bana als Nationalpark-Ermittler in die Wildnis von Yosemite geschickt. Die neue Netflix-Serie stürmte sofort die Charts. Nach zwei Wochen könnte ihr nun aber ein neuer Thriller den ersten Platz streitig machen: Unsagbare Sünden.

Netflix-Serie Unsagbare Sünden wird Untamed gefährlich

So "ungezähmt" Untamed sich bisher auch an der Top-10-Spitze der Serien hielt, könnte es dem mexikanischen Thriller Unsagbare Sünden (im spanischen Original: Pecados inconfesables; international: Unspeakable Sins) in Kürze gelingen, den Thron zu erobern.



Unsagbare Sünden erzählt die Geschichte der wohlhabenden Helena (Zuria Vega), die in einer Ehe mit ihrem kontrollsüchtigen Gatten Claudio (Erik Hayser) gefangen ist. Sie beginnt eine Affäre mit dem jüngeren Iván (Andres Baida), die sich schnell in einen Überlebenskampf verwandelt. Eine Vermisstenmeldung und mehrere Täuschungen später stellt sich die Frage, wer hier eigentlich wen hintergeht. Die Grenzen zwischen Opfern und Tätern verschwimmen.

Schaut hier den internationalen Netflix-Trailer zu Unsagbare Sünden:

Unspeakable Sins - S01 Trailer (English Subs) HD

Welche unsagbaren Sünden am Ende der zehn Folgen zwischen 34 und 45 Minuten gebeichtet werden, könnt ihr ab sofort bei Netflix herausfinden. Der Netflix-Thriller ist am Mittwoch, dem 30. Juli 2025 bei dem Streamer gestartet und seitdem auf Platz 2 der Charts vorgerückt.

Die zwei verantwortlichen Drehbuchautor:innen Leticia López Margalli und Guillermo Ríos hatten zuvor zusammen Komödien wie Plötzlich Vater (die mexikanische Vorlage zu Plötzlich Papa) geschrieben.

Konkurrent Untamed muss sich zumindest keine Sorgen machen, wenn er den Spitzenplatz in Kürze vielleicht abgibt: Die Serie wurde vor wenigen Tagen von Netflix um eine 2. Staffel verlängert.



So sehen Netflix' Serien-Charts am heutigen Freitag aus:

