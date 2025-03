Neuer Preis-Leistungs-Sieger? Brandneues Smartphone 130 Euro günstiger zum Release bei Amazon!

Ein sehr gut bewertetes Mittelklasse-Smartphone könnt ihr euch jetzt kurz nach Erscheinen bereits mit einem satten Rabatt holen.

Es muss nicht immer Apple oder Samsung sein: Die Oppo-Tochtermarke Realme aus China etabliert sich seit einiger Zeit auch hierzulande am hart umkämpften Smartphone-Markt und lockt beim neuen Realme 14 Pro+ mit günstigen Preisen für starke Ausstattung. Bei Amazon bekommt ihr das brandneue Mittelklasse-Smartphone im befristeten Angebot exklusiv um 25 Prozent reduziert * und damit zu einem unschlagbaren Preis, wenn ihr den Rabatt-Coupon im Shop aktiviert.

Das bietet das neue Preis-Leistungs-Smartphone Realme 14 Pro+



Im Inneren des neuen Realme-Smartphones mit Android 15 sorgt der Achtkernprozessor Snapdragon 7s Gen 3 mit 5G-Funktionalität für ausreichend Leistung, dem in der hiesigen Ausstattungsvariante 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festspeicher zur Seite stehen. Für schicke Fotos und 4K-Videos sorgt neben zwei weiteren Bildsensoren vor allem eine 50-Megapixel-Hauptkamera von Sony mit dreifach optischem Zoom und optischem Bildstabilisator (OIS). Auch die 32-MP-Frontkamera kann sich sehen lassen.

Letztere ist eingelassen in ein 6,83 Zoll großes und mit bis zu 4.500 cd/m² in der Spitze sehr helles OLED-Display mit 2.800 × 1.272 Pixeln sowie flotten 120 Hertz für eine flüssige Darstellung. Der 5.260 mAh große Akku mit 4-Jahres-Garantie für die Batterielebensdauer lässt sich dank 80-Watt-Schnellladung in 24 Minuten auf 50 Prozent Ladestand bringen. Außerdem ist es mit IP68/​IP69 gegen Staub- und Wassereintritt zertifiziert. Als Gimmick verfärbt sich bei Kälte obendrein das Gehäuse. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.







So gut ist das neue Realme 14 Pro+

Die Fachseite Trusted Reviews konnte das brandneue Mittelklasse-Smartphone von Realme bereits testen und hat starke 4,5 von 5 Sternen vergeben. Dort heißt es, dass es sich beim Realme 14 Pro+ um ein überraschend gut ausgestattetes, budgetfreundliches Smartphone handelt. Für seinen Preis biete es außergewöhnlich gute Spezifikationen.

Auch sei das Kamerasystem sehr gut ausgestattet, der Akku riesig und das Design schön. Ebenfalls positiv hervorgehoben wird das Display mit seinen kleinen Abrundungen. "Es ist ein großartiger Allrounder zu einem sehr erschwinglichen Preis", so das Fazit. Negativ aufgefallen sind derweil nur, dass es im Vergleich nur begrenzte KI-Funktionen gibt und (wie mittlerweile vielerorts üblich) kein Ladegerät mitgeliefert wird.

