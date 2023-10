Neues 007-Abenteuer bei Amazon: Trailer zur allerersten James Bond-Serie, die wir uns definitiv anders vorgestellt haben

Vor über einem Jahr kündigte der Streaming-Dienst Amazon Prime Video die erste Serie aus dem James Bond-Franchise an. Der Trailer zeigt nun, was wir uns davon erwarten dürfen.

Zwei Jahre nach dem Kinostart von Keine Zeit zu sterben gibt das James Bond-Franchise ein neues Lebenszeichen von sich, allerdings nicht mit einem weiteren Film. Stattdessen erwartet uns im November der Start der allerersten James Bond-Serie bei Amazon Prime. Freut euch aber nicht zu früh: Es handelt sich um eine Reality-Serie.

James Bond als Serie? Das klingt eigentlich verlockend. Jede Woche eine neue Mission, bei der der bekannteste Geheimagent die Welt rettet? Immer her damit. In 007: Road to a Million taucht Bond allerdings gar nicht auf. Stattdessen folgen wir 18 Kandidat:innen, die in einem Wettbewerb um eine Million Pfund gegeneinander antreten.

Vor James Bond 25: Im Trailer zur Amazon-Serie 007: Road to a Million geht es um eine Million Pfund

007: Road to a Million - S01 Teaser Trailer (English) HD

007: Road to a Million folgt dem Konzept einer klassischen Game-Show. Succession-Star Brian Cox führt als der Controller durch die Episoden und stellt den Teilnehmer:innen, die in Zweierpaaren auftreten, insgesamt zehn Fragen. Um die Antwort auf diese Fragen herauszufinden, müssen die Teilnehmer:innen gefährliche Missionen bestehen.

Wie der Trailer zeigt, handelt es sich dabei um keine leichten Aufgaben, die in gemütlicher Studioumgebung gelöst werden können. 007: Road to a Millionen schickt seine Teilnehmer:innen in schwindelerregende Höhen und lässt sie über die Dächer eines fahrenden Zuges rennen – da kommt durchaus James Bond-Feeling auf.

Wann startet 007: Road to a Million bei Amazon Prime?

007: Road to a Million startet am 10. November 2023 bei Amazon Prime Video. Auch ein neuer Kinofilm befindet sich in Planung. Wann James Bond 26 erscheint, ist allerdings noch unklar. Zuerst einmal muss Daniel Craigs Nachfolger gefunden werden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.