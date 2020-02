Neues Design der News-Seiten: Mobile first und deutlich schneller

Wir haben für euch eine große Änderung parat. Seit heute präsentieren wir euch die Artikelseiten im neuen Layout.

Im März 2019 haben wir das neue Design von Moviepilot vorgestellt, nun haben wir den kompletten News-Bereich angepasst. Dabei ging es uns nicht nur darum, das Design umzusetzen, sondern auch im Hintergrund für euch die Seiten schneller zu machen.

Das sind die vier News-Layouts von Moviepilot

Wer sich viel auf Moviepilot bewegt, wird die unterschiedlichen Layouts der News bereits gesehen haben. Wir haben diese reduziert und die jeweilige Aktivität des Lesers bzw. die Relevanz des Themas in den Fokus gerückt. Vier Formate werdet ihr demnächst sehen:

Standard-Artikel

Neue Informationen, erste Trailer, neue Bilder - alles, was euch zu kommenden Film- und Serienprojekten interessiert, ist in diesem Format zu finden.

Beispiel: Offiziell bestätigt: Friends-Reunion mit allen Stars kommt

Meinungen, Analysen, Umfragen, Hintergrund-Informationen - in diese Artikel investieren wir viel Energie. Das heben wir durch das neue Layout hervor.

Beispiel: Bitte nicht für Disney+: Ein Star Wars-Film ohne Kino klingt schrecklich

© Moviepilot / Warner Bros. Neues Artikel-Layout Moviepilot

Scrollicle - Fokus: Redaktion

Top-Listen und Rankings, die subjektiv zusammengestellt sind, präsentieren wir euch nun in einem Ruck. Das spart Zeit und Datenvolumen.

Beispiel: Alle X-Men-Filme im Ranking: Unsere Liste der besten & schlechtesten Filme

Eure Bewertungen sind das wichtigste Gut von Moviepilot. Bei diesen Top-Listen und Rankings werden verschiedene Daten gleich mitgeliefert: Community- und Kritiker-Schnitt, Anzahl der Vormerkungen und Kommentare. Zudem ist das Item farblich anders unterlegt, wenn ihr es bereits gesehen und bewertet habt. Falls das noch nicht der Fall ist, könnt ihr an dieser Stelle auch sofort Film wie Serie vormerken.

(Leinzi hat jetzt viel mehr Freizeit, aber wird darüber bestimmt nicht unglücklich sein.)

Beispiel: Top 100 der besten Filme der letzten 10 Jahre: Das Community-Ranking

Bei allen Layouts gilt: Es gibt keinen Unterschied in der Darstellung bei Desktop, Tablet oder Smartphone. Für uns stand bei der Konzeption fest: Mobile first. Immerhin besuchen täglich tausende Leser unsere Artikel. Davon lesen 80 % auf dem Smartphone die Texte.



Kleinigkeiten machen die Artikel noch schmackhafter: So seht ihr einen Kreis am Rand, der mit eurem Lesen/Scrollen nach unten wandert. Je grüner er wird, desto mehr nähert ihr euch dem Ende des Artikels und wenn ihr drauf klickt, seid ihr wieder am Anfang des Artikels. Die News-Überblicksseiten gibt es zudem auch gleich neu.

Das hat sich im Hintergrund der Artikel getan

In den letzten 5 Jahren hat sich unser Leseverhalten enorm verändert. Immer mehr informieren wir uns schnell auf dem Smartphone, auf dem Schulhof, in der Straßenbahn etc. Langsame Seiten kosten dabei nicht nur Zeit, sondern auch Datenvolumen. Wir haben unsere Entwickler und das Produktteam gefragt, was sie getan haben, um die Kosten für den einzelnen User zu minimieren:

Bei der Konzeption der neuen Artikel-Seiten war es uns wichtig, dass jeder User auch bei langsamem Internet möglichst schnell an die gewünschten Informationen kommt.

Beim Aufruf der Artikel werden nur noch die absolut nötigsten Daten geladen. Erst während dem Lesen des Textes werden weitere Elemente wie eingebettete Bilder oder das Kommentarmodul nachgeladen.

Damit haben wir die Zeit für das Aufrufen der Artikel deutlich verringert. So ermöglichen wir eine optimale Benutzererfahrung bei der Navigation auf unseren Seiten.

Wir hoffen, die Moviepilot-Artikel sind für euch jetzt noch schneller präsent. Sagt uns gern in den Kommentaren, wie ihr die neuen Layouts findet.