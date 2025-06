Neues Pixar-Abenteuer enthüllt: Gatto klingt wie die Antwort auf einen der besten Fantasy-Filme dieses Jahres

Gerade hat der Kreativchef der Pixar-Animationsschmiede einen neuen Kinofilm für 2027 angekündigt. Alle Fans des diesjährigen Genre-Highlights Flow dürfen sich jetzt schon darauf freuen.

Mit Elio steht der neue Kinofilm aus dem Hause Pixar schon in den Startlöchern. Das Sci-Fi-Abenteuer über einen Jungen, der von Aliens entführt wird, läuft nächste Woche in den deutschen Kinos an.

Währenddessen findet in Frankreich mit dem jährlichen Festival d'Animation Annecy gerade das weltweit bedeutendste Festival für Animationsfilme statt, wo natürlich auch Pixar vertreten ist. Der Kreativchef des Studios hat dort soeben den nächsten Originalfilm für 2027 enthüllt.

Neuer Pixar-Film verspricht tierisches Abenteuer an einem der schönsten Orte der Welt

Laut Variety hat Pete Docter gerade den neuen Pixar-Animationsfilm Gatto angekündigt und vorgestellt. Das Werk des italienischen Luca-Regisseurs Enrico Casarosa wird sich um die Katze Nero in Venedig drehen, die bei einem lokalen Katzen-Mafiaboss verschuldet ist. Während die Hauptfigur ihre vergangenen Leben hinterfragt, geht sie eine unerwartete Freundschaft ein, die alles verändern soll.

Wie DiscussingFilm berichtet, soll die Katze aus Gatto Musik lieben und von der italienischen Bevölkerung aufgrund ihres Aberglaubens ausgestoßen werden. Der Animationsstil soll außerdem mit einem neuen handgezeichneten Stil bestechen.

Womöglich hat sich Pixar das diesjährige Genre-Highlight Flow genauer angeschaut, das mit dem Oscar als Bester Animationsfilm ausgezeichnet wurde. In dem Fantasy-Abenteuer ohne Dialoge muss eine Katze in einer postapokalyptischen Welt ohne Menschen und voller Gefahren mit einer Gruppe anderer Tiere ums Überleben kämpfen.

Wann startet der neue Pixar-Film Gatto im Kino?

Bis jetzt wurde der Kinostart des Katzen-Abenteuers nur für Sommer 2027 angekündigt. Ein genaueres Datum wird sicherlich zum passenden Zeitpunkt verkündet. Davor können sich Animationsfilm-Fans erstmal auf den 19. Juni 2025 freuen, denn dann startet der nächste Pixar-Film Elio bei uns im Kino.