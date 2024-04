Nintendo Switch gratis: Einer der besten 4K TVs trifft auf die aktuell beliebteste Spielekonsole

Den Premium 4K-OLED Fernseher von Samsung gibt es jetzt im Bundle mit der Nintendo Switch. Das begrenzte Angebot vereint Gaming und Heimkino zu einem richtig guten Preis.

Bei MediaMarkt erhaltet ihr jetzt einen der besten OLED-TVs, den Samsung S90C im Spitzenangebot *. Der 4K Fernseher mit 65-Zoll-Display wurde von der unverbindlichen Preisempfehlung um über 1.000 Euro reduziert. Im Angebot ist außerdem die Nintendo Switch mit OLED Display gratis enthalten, die normalerweise 319 Euro kostet.

Samsung S90C mit 65 Zoll inkl. Nintendo Switch Deal Zu MediaMarkt

Premium OLED TV - Das kann der Samsung S90C Fernseher

Der erst im vergangenen Jahr erschienene Samsung S90C hält passend zum MediaMarkt-Angebot jede Menge Gaming Features bereit. Unter anderem ein Gaming-Schnellmenü, mit dem ihr Bildeinstellungen vornehmen, die Farben der Spiele anpassen oder einen Minimap-Zoom aufrufen könnt, der einen Teil des Bildschirms vergrößert.

Die Eingabeverzögerung liegt beim Zocken unter flotten 10 Millisekunden. Und mit den vier HDMI 2.1 Eingängen in 4K@120Hz könnt ihr auch mehr als nur eine Spielkonsole anschließen. Der Ton überzeugt ebenfalls mit einem guten Klang, selbst wenn man bei Fernsehern mit flacher Bauweise immer ein paar Abstriche machen muss.

MediaMarkt Samsund S90C

Anstatt auf Dolby Vision setzt Samsung wie immer auf HDR10+. Überzeugen kann das QD-OLED-Display vor allem mit seiner hohen Spitzenhelligkeit, die auch bei langen, dunklen Szenen erhalten bleibt. Brillante Farben, ein tiefes Schwarz und eine gute Entspiegelung machen bei Heimkino-Abenden und Gaming-Sessions richtig Spaß.

Gratis: Nintendo Switch mit OLED Display

Die Nintendo Switch gehört laut Statista zu den meistverkauften Konsolen weltweit und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Im Bundle mit dem Samsung-TV erhaltet ihr die Switch in Weiß mit gestochen scharfem 7-Zoll-OLED-Display. Das hat im Gegensatz zur normalen Switch mehr Bewegungsschärfe, höhere Kontraste und sattere Farben. Auch der integrierte Speicher ist mit 64 GB doppelt so groß, wie bei dem herkömmlichen Modell. Wer sich direkt mit Spielen eindecken will, bekommt bei MediaMarkt zurzeit 20 Prozent Rabatt auf alle Games *.

Das Bundle wird euch auf der MediaMarkt-Seite bereits vorgeschlagen. Legt also beide Artikel in den Warenkorb und der Preis für die Nintendo Switch wird euch an der Kasse abgezogen. Das Angebot gilt bis zum 08. April um 08:59 Uhr, solange der Vorrat reicht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.