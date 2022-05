Nur noch kurz bei Netflix: Grandioses Sci-Fi-Glanzstück bringt euch zum Staunen und Fürchten

Nur noch wenige Tage könnt ihr Ex Machina bei Netflix streamen. Wir möchten euch die außergewöhnliche Science-Fiction-Perle mit Alicia Vikander, Domhnall Gleeson und Oscar Isaac ans Herz legen.

Die letzte Dekade hat herausragende Science-Fiction-Filme hervorgebracht – und das nicht nur im Blockbuster-Bereich. Gerade abseits des Mainstreams gab es einige spannende Geschichten zu entdecken. Eine der spannendsten ist Alex Garlands hypnotisierender Ex Machina, den ihr noch bis zum 15. Mai 2022 auf Netflix streamen könnt.



Ex Machina vereint zwei Star Wars-Schauspieler: Oscar Isaac haben wir in der Sequel-Trilogie als unerschrockenen Piloten Poe Dameron gesehen. Domhnall Gleeson trat ihm als böser General Hux gegenüber. In Ex Machina liefern sie sich ein psychologisches Duell. Der größte Star des Films ist jedoch jemand anderes: Alicia Vikander.

Drei Dinge zu Ex Machina bei Netflix

Ex Machina denkt über die Beziehung zwischen Mensch und Maschine nach.

Der Film sieht extrem stylish aus. Jedes Bild ist wohlüberlegt.

Alex Garland schafft eine unbehagliche, aber faszinierende Atmosphäre.

In Ex Machina wird eine verführerische Androidin geschaffen

Der junge und ehrgeizige Programmierer Caleb (Domhnall Gleeson) kann sich bei einem firmeninternen Wettbewerb durchsetzen und gewinnt eine Woche, die er im Privathaus des Firmenchefs Nathan (Oscar Isaac) in den Bergen verbringen darf. Der Urlaub entpuppt sich als Experiment: Nathan arbeitet an einer künstlichen Intelligenz.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ex Machina schauen:

Ex Machina - Trailer (Deutsch) HD

Abgeschieden vom Rest der Welt hat das Tech-Genie eine Androidin namens Ava (Alicia Vikander) geschaffen. Nach und nach verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine und Caleb findet sich in einem Labyrinth wieder, aus dem es kein Entkommen gibt. In jeder der Figuren wächst ein unheimliches Verlangen.



Ex Machina ist ein spannender und unerwartet sinnlicher Film

Alex Garland stößt in Ex Machina einen existenzphilosophischen Dialog an und erforscht das Wesen von Menschen, die Grenzen überschreiten. Besonders spannend ist es dabei, zu beobachten, wie sich die Machtverhältnisse verändern. Ab einem gewissen Punkt setzt sich der gesamte Film aus misstrauischen Blicken zusammen.

So riesig die Themen sind, die in Ex Machina besprochen werden – der Film selbst beschränkt sich auf wenige Orte und schafft dadurch eine dichte Atmosphäre. Garland legt großen Wert darauf, die einzelnen Räume des abgelegenen Gebäudekomplexes greifbar zu machen. Die Architektur spielt eine entscheidende Rolle.

Ex Machina ist allerdings nicht nur ein Film, der sich an strengen Formen orientiert. Getrieben wird er von einer unerwarteten Sinnlichkeit, die sich offenbart, wann der echte und der künstliche Mensch aufeinandertreffen. Ava ist verführerisch wie gefährlich. Doch das ist noch nicht alles, was in ihrem unergründlichem Inneren schlummert.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form im Juni 2021 veröffentlicht.

