Kehrt Paul Walker in Fast & Furious 11 zurück? Sein Bruder hält es mit KI für möglich

Der verstorbene Paul Walker könnte im elften und letzten Fast & Furious-Teil mithilfe von Künstlicher Intelligenz zurückkehren. Ob das passiert, muss jedoch seine Tochter entscheiden.

Paul Walker ist für immer untrennbar mit dem Fast & Furious-Franchise verbunden, auch 13 Jahre nach seinem Tod hinaus. So verwundert es wenig, dass nicht nur sein ehemaliger Co-Star Vin Diesel ihn im finalen Fast-Film Fast Forever zurückbringen will, sondern auch viele Fans Walker darin noch einmal wiedersehen wollen.

Tatsächlich würde es mittlerweile eine neue Möglichkeit geben, den verstorbenen Paul Walker im kommenden Action-Streifen noch einmal wiederzusehen. So erklärte sein Bruder Cody Walker jetzt, dass KI dies ermöglichen könnte. Jedoch gibt es dafür eine Bedingung.

Cody Walker will seinen Bruder nicht in Fast Forever ersetzen: Stattdessen könnte KI Paul Walker zurückbringen

In einem aktuellen Interview mit Entertainment Weekly erklärte Cody Walker, dass es heutzutage Wege und Möglichkeiten gäbe, Paul Walker zurückzubringen, die es vor über zehn Jahren noch nicht gab:

KI war 2014 noch kein Ding, heute könnten sie das machen. Es gibt Jahre von Material aus anderen Fast-Filmen, das nie genutzt wurden. Sie sind die Besten der Branche, sie können einen Weg finden.

Allerdings sehe Cody Walker es nicht bei sich, das zu Entscheiden, sondern bei Paul Walkers Tochter Meadow:

Meine Haltung ist, dass Meadow das entscheidet; es ist ihr Vater. Ich habe kein Interesse daran, das zu machen. Ich liebe es, wie seine Figur das Franchise verlassen hat. Sie haben ihn nicht getötet, sie haben nichts kitschiges gemacht. Es ist wundervoll, dass Brian seine Kinder großzieht. Aber wenn sie [ihn zurückbringen] wollen, wenn Meadow das sehen will, brauchen sie mich oder Caleb nicht.

Sowohl Cody als auch Caleb Walker haben in der Vergangenheit als Körperdouble für ihren verstorbenen Bruder in Fast & Furious 7 fungiert. Paul Walker starb damals während der Dreharbeiten bei einem Autounfall. 2018 äußerten sich beide dazu, dass sie sich vorstellen könnten, noch einmal zum Franchise zurückzukehren. Zumindest Cody hat seine Meinung dazu nun offenbar geändert.

Wann kommt Fast Forever?

Vin Diesel hat sich in der Vergangenheit mehrfach dafür ausgesprochen, Paul Walkers Figur Brian in Fast Forever zurückzubringen und diesen mit seinem Charakter Dom ein letztes Mal zu vereinen. Ob das tatsächlich passiert – und ob KI dabei eine Rolle spielen wird, bleibt wohl weiter abzuwarten.

Bis wir den Film auf der großen Leinwand erleben dürfen, dauert es noch eine ganze Weile. Der Kinostart für das Fast & Furious-Finale ist in Deutschland für den 16. März 2028 datiert.