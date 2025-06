Fast & Furious 11 soll Paul Walker als Brian zurückbringen: Das verriet Vin Diesel über den neuen Teil

Fast & Furious 11 könnte der emotionale Höhepunkt der Action-Reihe werden. Vin Diesel kündigte nämlich an, den verstorbenen Paul Walker für das Saga-Finale zurückbringen zu wollen.

Action-Star Vin Diesel war in den vergangenen zwei Dekaden hauptsächlich mit zwei Dingen beschäftigt: Fast & Furious-Filme zu drehen und über Fast & Furious-Filme zu sprechen. Nun praktizierte er wieder einmal Letzteres, als er kürzlich auf dem Fuel Fest im kalifornischen Pomona zu Gast war.

Auf dem alljährlichen Event für Auto-Enthusiast:innen hielt er nämlich eine kurze Ansprache vor dem anwesenden Publikum, um ein Update zum immer noch ohne Starttermin versehenen Franchise-Finale Fast & Furious 11 zu verkünden. Dabei offenbarte er durchaus überraschende Pläne.

Paul Walker in Fast & Furious 11? Vin Diesel will Dom und Brian wiedervereinen

Fans der beliebten Action-Reihe dürfen im großen Saga-Abschluss laut Diesel wohl eine emotionale Rückkehr zu den Wurzeln erwarten (via Variety ):

Das Studio sagte zu mir: 'Vin, können wir bitte das Finale von Fast and Furious [im] April 2027 haben?' Ich sagte: 'Unter drei Bedingungen. Die erste ist, das Franchise zurück nach L.A. zu bringen. Die zweite war die Rückkehr zur Autokultur, zu den Straßenrennen. Die dritte Bedingung war die Wiedervereinigung von Dom und Brian O'Conner.



In Diesels Aussage stecken gleich mehrere interessante Aspekte. Am neugierigsten macht aber wohl die angestrebte Zusammenführung des von Diesel gespielten Dom Toretto mit seinem Freund Brian O'Conner, der bekanntlich vom 2013 verstorbenen Paul Walker in sechs Fast & Furious-Filmen verkörpert wurde.

Walker starb damals während der Dreharbeiten zu Fast & Furious 7, woraufhin seine fehlenden Szenen mithilfe von CGI, Archivaufnahmen und seinen als Körperdoubles fungierenden Brüdern Caleb und Cody gedreht wurden. Ob für Fast & Furious 11 eine ähnliche Vorgehensweise geplant ist, verriet Diesel hingegen nicht.

Bereits 2021 sprach der mehrfache Fast & Furious-Regisseur Justin Lin über die Möglichkeit, Walker als Brian für das Finale zurückzubringen. Auch wenn dies sicherlich für emotionale Szenen sorgen könnte, sind derartige digitale Wiederbelebungen verstorbener Schauspieler:innen aber immer auch eine moralische Gratwanderung (Alien: Romulus lässt grüßen).

Hat Vin Diesel den Starttermin von Fast & Furious 11 verraten?

Natürlich sollte auch die andere Sache nicht unbeachtet bleiben, die Diesel auf dem Auto-Event fast schon beiläufig erwähnte: Er spricht davon, dass Universal einen Kinostart von Fast & Furious 11 im April 2027 beabsichtigt. Das ist bislang noch nicht offiziell bestätigt, wäre aber zumindest ein Strohhalm, an den sich Fans klammern könnten.

Nachdem das Finale ursprünglich für April 2025 vorgesehen war und schließlich auf 2026 verschoben wurde, erscheint auch das nämlich immer unwahrscheinlicher, da die Dreharbeiten zum Film noch nicht begonnen haben. Sollte es im April 2027 tatsächlich so weit sein, würde es sich um die längste Wartezeit auf einen neuen Fast & Furious-Film seit Beginn der Reihe handeln.

Angesichts des enttäuschenden Einspielergebnisses des Vorgängers Fast & Furious 10 ist das allerdings auch nicht unbedingt verwunderlich. Vielleicht planen die Macher:innen auch deshalb eine Rückkehr zu den (geerdeteren?) Straßenrennen-Wurzeln des Franchises, wie Diesel es ankündigte. Wir werden sehen, ob er diese dann mit einem digitalen Paul Walker bestreitet oder nicht.